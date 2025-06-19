ЦБ РФ будет снижать ставку по мере торможения инфляции

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Банк России будет снижать ключевую ставку по мере торможения инфляции в РФ, она сейчас замедляется быстрее ожиданий регулятора, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ.

"Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции. Она сейчас замедляется, замедляется даже быстрее наших ожиданий, и будут снижаться инфляционные ожидания, это должно происходить", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что даже при снижении ставок депозиты для населения будет оставаться привлекательными, так как будет замедляться и инфляция.

Банк России в июне вопреки ожиданиям большинства участников рынка снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 20% годовых.

Годовая инфляция в РФ, исходя из расчетов на основе недельных данных Росстата, на 16 июня замедлилась до 9,60% с 9,73% на 9 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 9,59% с 9,71% на 9 июня, если ее определять из среднесуточных данных за июнь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).