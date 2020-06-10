Эйтвидас Баярунас: для Литвы посол в РФ - один из важнейших постов

Новый посол Литвы в России рассказал о том, каково это - вернуться в страну после 12-летнего перерыва в условиях пандемии

Эйтвидас Баярунас: для Литвы посол в РФ - один из важнейших постов Фото: Facebook/Eitvydas Bajarunas

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В мае новым послом Литовской Республики в Российской Федерации стал Эйтвидас Баярунас. В интервью "Интерфаксу" он рассказал о том, каково это – вернуться в страну после 12-летнего перерыва в условиях невиданного в современной истории обострения эпидемиологической ситуации. Мы также поговорили о текущих взаимоотношениях Литвы и России в политической и экономической сферах.

- В середине 2000-х годов вы были консулом в Санкт-Петербурге. Каково это через 12 лет вернуться в Россию?

- Ситуация в России никогда не выходила из зоны моего внимания, я постоянно следил за ходом событий здесь, много читал и анализировал. Однако быть послом в стране не то же самое, что просто ею интересоваться.

На мое восприятие существенно повлиял тот факт, что я приехал в Россию в разгар пандемии коронавирусной инфекции, которая во многом связывает нам всем руки. Дипломат – тот человек, который должен заводить и поддерживать контакты с людьми, сейчас это можно делать только удаленно – при помощи вебинаров и онлайн-конференций. Поэтому полностью ощутить себя в новой роли я смогу лишь по окончании карантинных и прочих ограничительных мероприятий.

Хотя с Москвой я уже немного познакомился. Дипломатический статус позволил прогуляться по городу и оценить, как он изменился за 12 лет. Ощущения хорошие – стало меньше рекламы, всюду плитка и обустроены фасады домов.

Я всегда тепло помню Санкт-Петербург и Северо-Западный регион, где я работал генеральным консулом Литвы в 2005-2008 годах. Тогда мне пришлось много путешествовать по всему региону - я был в Пскове, Мурманске, Великом Новгороде, Мурманске, Петрозаводске, Архангельске и даже в Республике Коми. Культура, региональные связи, деловые контакты были самой большой частью моей повестки дня. Ну а главное - люди. Мне пришлось встретить много замечательных и мудрых собеседников. Имя Литвы в Санкт-Петербурге и области также было встречено очень тепло. Так что мне есть что вспомнить.

В завершение ответа на этот вопрос добавлю, что посол Литвы в РФ для нашей страны – один из важнейших постов, поскольку наши народы скрепляют прочные исторические узы. Сейчас наблюдается некоторый политический "холодок", но для меня это вызов: что можно изменить к лучшему в отношениях между странами? Я не наивный идеалист, но осторожный оптимист, потому считаю, что мы можем двигаться в сторону взаимопонимания. Есть над чем совместно поработать в области усовершенствования договорной базы, в сферах торгового оборота, просвещения, культуры.

Литовский театр, музыка и культура хорошо известны в России и наши артисты часто посещают Вашу страну. Здесь работают многие известные литовские театральные режиссеры – Римас Туминас (Театр Вахтангова, Миндаугас Карбаускис – Театр Маяковского, Кама Гинкас – Театр юного зрителя), не говоря о множестве гастролей и концертов. Здесь работают Ингеборга Дапкунайте и Римас Куртинайтис, который тренирует БК "Химки"

Что касается наших отношений, я всегда открыт к честному диалогу и привержен принципам взаимовыгодного сотрудничества, основанного на уважении друг к другу. Уже на первых встречах с моими российскими коллегами я прояснил, что у меня есть четкий мандат на развитие прагматичных отношений, на поиск решений практических проблем и вопросов.

В этом году мы будем отмечать двойной 100-летний юбилей: с момента учреждения посольства в Москве и с момента подписания мирного договора между Литвой и Россией в 1920 г. Эти даты обязывают оглянуться назад и подумать о том, что мы можем сделать для того, чтобы черные страницы наших взаимоотношений не повторились.

- Вы упомянули о "некотором политическом холодке", который наблюдается между Россией и Литвой сегодня. В связи с этим, а также из-за военной активности РФ в Калининградской области, видят ли в Вильнюсе необходимость в развертывании дополнительных сил НАТО на территории страны?

Во-первых, хочу подчеркнуть, что Литва привержена сохранению мира и добрососедства, в этом заключается основной вектор нашей политики. Но, к сожалению, болезненный опыт ХХ века научил нас тому, что необходимо укреплять свою безопасность. Именно поэтому мы вступили в оборонительный альянс НАТО (подчеркиваю – оборонительный), поскольку рассматриваем его как гаранта мира на нашей земле и в регионе Балтийского моря в целом.

Необходимо уточнить. Военный ответ никогда не делается "просто так". В конце концов, после вступления Литвы в НАТО в 2004 году ситуация была намного спокойнее, и Североатлантический союз не думал о размещении дополнительных военных сил в новых членах НАТО.

Существует неписаное соглашение, по которому на военные нужды должно тратиться не менее 2% бюджета государства-члена НАТО. Еще около десяти лет назад, после глобального экономического кризиса Литва могла тратить на эти цели только менее 1% своей казны. Казалось, что есть более злободневные вопросы.

Но сегодня эта позиция изменилась: агрессия в Украине, аннексия Крыма и наш исторический опыт говорят о том, что нам необходимо заботиться о собственной безопасности. И делать это мы, в первую очередь, должны инвестируя в оборону. Да, мы рассчитываем на своих союзников, но возлагаем на себя главную ответственность за обороноспособность своей страны.

При этом, когда указывают на военное присутствие НАТО в балтийском регионе, я всегда предлагаю посмотреть на количественные показатели. Численность войск Литвы – пять-шесть тыс. человек, плюс одна тысяча членов батальона НАТО под немецким руководством, который находится на нашей территории. В то же время в одной только Калининградской области сосредоточено более 20 тыс. военных.

Российские коллеги также должны понимать, как ситуацию воспринимают простые литовцы: увеличение военного потенциала в Калининградской области, военные учение "Запад", которым не хватает прозрачности, постоянные инциденты с полетами российской военной авиации вдоль Литвы, Латвии и Эстонии с выключенными транспондерами, и т.д. Таких примеров, к сожалению, есть и больше. Поэтому НАТО, учитывая все эти обстоятельства и после тщательного рассмотрения, в рамках своих обязательств увеличивает оборонный потенциал там, где считает это необходимым. Если мы увидим конкретные шаги по снижению этой напряженности со стороны России, то тогда можно ожидать и встречных действий.

- Как сказался нынешний кризис, вызванный ситуацией с COVID-19, на экономические отношения между Россией и Литвой? Замедлился ли товарооборот?

- Пандемия еще не закончилась, поэтому оценить ее влияние на экономику мы не можем. Нет пока даже статистических данных по объемам товарооборота.

В этой ситуации хорошо, что нам удалось предотвратить прекращение грузоперевозок. Российские водители все это время имели возможность оформить проездную транзитную визу через Литву и воспользоваться ей – при условии соблюдений ряда санитарных правил. Это обстоятельство, надеюсь, позволит нам впоследствии быстрее наверстать упущенное, поскольку спад товарооборота, действительно, вероятен.

Вообще, пандемия преподала нам один неприятный урок – на какой-то период все государства стали "националистическими". Литва вступала в Евросоюз с открытыми границами, где действовали, как мы их называли, четыре правила свобод – беспрепятственное передвижение людей, капитала, товаров и услуг. Увы, коронавирус сильно ударил по этой системе. И мы должны осмыслить этот опыт, чтобы понять, как нужно действовать в подобной ситуации для минимизации экономического ущерба.

При этом замечу, что в Евросоюзе в настоящее время обсуждается возможность вливания в национальные экономики 750 млрд евро. Данный шаг будет также способствовать скорой минимизации последствий пандемии. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на восстановление наших экономик и будущее ЕС.

- Помимо экономики, коронавирус ударил по туристической сфере. Уже известно, что этим летом россияне в массе своей не поедут за рубеж. Как будут справляться с оттоком туристов из РФ в Литве?

- Какие бы политические вопросы ни обсуждали наши страны, Литва неизменно привлекала российских туристов. В таких городах, как Вильнюс и Паланга, всегда можно было встретить множество русскоговорящих путешественников. Пандемия все изменила, и мы понимаем, что в этом году на гостей надеяться не стоит.

Но у этой ситуации есть и обратная сторона: большинство литовцев этим летом также останется дома. Так, в Паланге уже сообщают о том, что номера в гостиницах забронированы вплоть до октября. Мы надеемся, что благодаря внутреннему туризму ниша будет заполнена и отрасль существенно не пострадает.

Одновременно с этим, мы начинаем активно думать о том, как привлечь российских туристов в Литву в 2021 году, чтобы восстановить туристический поток. Вопрос уже обсуждался с агентством по туризму Литвы. Это позволяет мне надеяться, что уже в следующем году турпотоки между Россией и Литвой восстановятся.

Россиян привлекает европейское качество, близость к России (70-75 минут на самолете из Москвы), недорогие услуги, безопасность, а также тот фактор, что многие говорят на русском языке. В любом случае, россияне находят в Литве радушный прием и обычно остаются всему очень.

- Один из этапов крупномасштабных учений НАТО Defender Europe 20 должен был пройти в Литве, но его проведение отложено как раз из-за эпидемиологической ситуации. Определены ли уже сроки проведения отложенных маневров?

- Действительно, такие учения планировалось провести в Литве. Для нас подобные маневры – не просто возможность для проверки боеготовности, но и определенный политический сигнал – НАТО готово защищать своих союзников.

Пандемия COVID-19 и здесь внесла свои коррективы: ради безопасности солдат и местного населения было принято решение отложить эти учения. Когда они пройдут – никто точно сейчас сказать не сможет.

Но учения НАТО всегда проходят под эгидой открытости: на них приглашают и международных, и российских наблюдателей. Литовский этап Defender Europe 20 не будет исключением, когда определится его дата – все об этом непременно узнают.

- В Литве звучали призывы ввести санкции в отношении Белоруссии и России в связи с тем, что одна из структур "Росатома" строит атомную электростанцию (БелАЭС) в Гродненской области. С чем связано такое неприятие литовской стороной этого проекта?

- Про санкции в отношении России я слышу первый раз, мы никогда об этом не думали. Но то, что в Литве вопрос строительства АЭС в Белоруссии вызывает дискуссии, - несомненно. В последние годы это одна из самых острых тем.

Почему? Некоторое время назад американский фотограф сделал для журнала National Geographic снимок над Вильнюсом с воздушного шара – на горизонте видны контуры БелАЭС. Эта станция находится всего в пределах 50 км от столицы Литвы. Представьте, а если бы АЭС строилась в Московской области?

Выбор близкой к Вильнюсу площадки для строительства атомной электростанции ­заставил многих в Литве задуматься, а не вызвано ли это политическими мотивами.

Ко всему прочему, существуют определенные международные нормы для строительства подобных объектов. Позиция Литвы, как и многих мировых экспертных организаций, состоит в том, что эти нормы в случае с БелАЭС не были соблюдены.

В принципе для нас важно, чтобы сосед Литвы Белaрусь получила альтернативные возможности для энергетического снабжения, потому что ее зависимость от нефтегазового сектора велика. Но проблема в том, что БелАЭС строится вблизи от Вильнюса. А пример аварии на японской Фукушиме показывает, что в безопасности атомной энергетики нужно быть уверенным не на 100%, а на 200%. У нас такой уверенности, к сожалению, нет.

- Что в этой связи планирует предпринимать Литва?

- Согласно принятому в Литве закону, после ввода в строй БелАЭС, электроэнергия из Белоруссии не сможет поступать на литовский рынок.

- Но при этом транзит в соседние страны будет осуществляться?

- Это технический вопрос, на который может ответить только специалисты. Может быть, и будет осуществляться.

В любом случае мы говорим о непродолжительном периоде: после 2025 года Литва, наряду с Латвией и Эстонией, должна подключиться к западной энергосистеме. Таким образом, поставки белорусских и российских энергоресурсов белорусской и российской электроэнергии будут завершены.

- Строительство БелАЭС завершается. Каким уже на этом этапе может быть выход из сложившейся конфликтной ситуации?

- Еще остается вопрос совершенствования безопасности БелАЭС. Определять, что именно можно здесь сделать, должны специалисты.

Например, на других зарубежных проектах "Росатома" в Финляндии и Венгрии более строго соблюдаются международные стандарты в области ядерной безопасности, которые в случае чрезвычайной ситуации смогут смягчить ее последствия. На БелАЭС мы такого строго следования этим стандартам, к сожалению, не наблюдаем.

Есть множество чувствительных вопросов касательно этого объекта, мы будем обсуждать их с белорусской стороной.

- Последний наш вопрос также связан с энергетикой. В Литву начались поставки американского сжиженного природного газа через терминал в Клайпеде. Означает ли это, что Вильнюс планирует сокращать долю российского газа в своем энергобалансе?

- Почему вообще появилась идея строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде? В определенный момент Литва почувствовала, что переплачивает за газ, который поступает к нам из России по трубе. Мы отдавали за энергоресурсы где-то на 20% больше, чем Германия, хотя с географической точки зрения объяснить такое ценообразование сложно. Но что можно было с этим сделать, ведь речь шла о монопольных поставках? Для перехода вопроса в рыночное измерение и было решено создать терминал. И время показало, что этот замысел себя окупил.

Сегодня крупнейшими потребителями газа на территории Литвы являются: производство азотных удобрений в Ионаве и химзавод в Кедайняй. Эти компании сами решают, как им выгоднее приобретать газ – по трубе или через терминал. Поэтому соотношение этих способов доставки энергоресурсов ежегодно определяется, исходя из их стоимости.

Не только США, но и все страны, где есть СПГ, имеют возможность поставлять их на Клайпедский терминал на рыночных условиях. Рынок газа работает на рыночных принципах, и покупатели газа в Литве получили доступ к очень диверсифицированным источникам. После ввода в строй СПГ терминала в Клайпеде в 2014 г. позиция Литвы в плане энергетической безопасности стала качественно иной. Это результат стратегического выбора и долгой целеустремленной работы.

Учитывая рыночный характер и открытость нашего (и в целом европейского) газового рынка, компании из России также могут принимать участие в торговле газом, если они готовы предложить конкурентные условия и не находятся под санкциями. Например, компания "Новатек", поставила несколько партий газа литовским покупателям на контрактной основе на Клайпедский терминал. Это нормальные рыночные отношения, к которым мы стремимся. Надеемся, что это стремление будет обоюдным.