Глава "Объединенной зерновой компании": репрезентативная цена на зерно станет стимулом для аграриев выходить на биржу

Дмитрий Сергеев рассказал о работе механизма зерновых интервенций, об инвестиционной программе и о прогнозах по экспорту

Глава "Объединенной зерновой компании": репрезентативная цена на зерно станет стимулом для аграриев выходить на биржу Фото: Пресс-служба

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) является единственной на агрорынке РФ компанией с госучастием. Созданная 15 лет назад, она стала крупным торгово-логистическим оператором сельхозпродукции и вошла в число ведущих экспортеров российского зерна. Сейчас в составе группы крупнейший перевалочный актив - "Новороссийский комбинат хлебопродуктов", несколько элеваторов и перерабатывающих предприятий, а также значительный парк вагонов-зерновозов.

О том, как компания реализует свою инвестиционную программу, преодолевает трудности, связанные с барьерами на пути российского зерна на мировой рынок, участвует в развитии биржевой торговли зерном и разрабатывает новую стратегию развития, в интервью "Интерфаксу" рассказал гендиректор ОЗК Дмитрий Сергеев.

- "Объединенная зерновая компания" начиналась, в частности, с выполнения функций госагента государственного интервенционного фонда. Сейчас она в числе крупных экспортеров зерна. Но на фоне высоких урожаев двух последних лет роль фонда, с помощью которого в этих условиях снимается так называемое "лишнее" зерно с рынка, приобретает особое значение. Удается ли с помощью госзакупок реально повлиять на ситуацию на рынке?

- Да, действительно, ОЗК - больше чем компания-экспортер. Мы единственная российская инфраструктурная компания с государственным участием на рынке сельхозпродукции.

Выполнение функций госагента интервенционного фонда сельхозпродукции всегда являлось одним из ключевых направлений работы ОЗК, поскольку фонд призван не просто обеспечивать формирование и сохранность резервов зерна, но и регулировать зерновой рынок в целом. Поэтому для нас роль госагента - это высочайшая ответственность.

В последние годы мы уделяли особое внимание совершенствованию механизмов интервенций, чтобы они соответствовали как задачам по обеспечению продовольственной безопасности страны, так и текущей обстановке на рынке зерна. Вместе с Минсельхозом активно работали над улучшением нормативной базы, в том числе корректировали правила проведения отбора предприятий-хранителей для обеспечения высоких стандартов хранения. Сейчас наши специалисты строго следят за их соблюдением в ходе постоянных проверок.

Фонд также способствует сохранению и развитию инфраструктуры зернохранилищ и выполняет социальную функцию, поддерживая занятость в регионах. В настоящее время запасы зерна хранятся на 152 предприятиях в 22 регионах страны, а это обеспечивает работой более 11 тыс. человек.

Сейчас мы проводим закупочные интервенции, которые можно условно разделить на два этапа. Первый пришелся на 2022 год, когда в фонд было закуплено свыше 3 млн тонн зерна более чем на 46 млрд рублей. Это обеспечило снижение волатильности цен на зерно в регионах на фоне рекордного урожая почти в 158 млн тонн.

Затем, в 2023 году, когда аграрии собрали второй по объему урожай зерна в 147 млн тонн, мы начали очередной этап интервенций. Именно для его реализации правительство выделило средства на закупки до 2 млн тонн зерна. В результате, по данным Национальной товарной биржи (НТБ), с декабря 2023 года в госфонд уже приобретено свыше 1 млн тонн зерна более чем на 14 млрд рублей. Торги продолжаются, и мы рассчитываем на активное участие аграриев, так как закупки в фонд - это гарантированный канал сбыта продукции государству по выгодной цене и на понятных условиях.

Всего сейчас в фонде хранится более 3,6 млн тонн зерна. Они включают объемы, заложенные по итогам закупок 2022 года и с декабря 2023 года. Динамика закладки на хранение немного отстает от закупочной, поэтому до завершения торгов мы будем видеть небольшие расхождения - объемы приобретенного зерна будут чуть выше уже размещенного на хранение в фонд.

- Каковы результаты товарных интервенций на российском рынке зерна?

- Последние на текущий момент товарные интервенции проводились с 2020 по 2022 годы. Из запасов фонда было реализовано 1,8 млн тонн зерна на 21 млрд рублей, что позволило стабилизировать цены на зерно и конечную продукцию. Самые активные продажи пришлись на период пандемии коронавируса. Тогда нам, несмотря на непростые условия и ограничения, удалось оперативно организовать все необходимые процедуры.

- Ряд экспертов в условиях высоких урожаев двух последних лет выступает за увеличение закупок зерна в интервенционный фонд. Какова позиция компании как госагента фонда? Достаточно ли дополнительных 2 млн тонн для того, чтобы стабилизировать цены?

- Наша задача - максимально эффективно выполнить поручение Минсельхоза, который определяет объем закупки зерна. У компании есть все необходимые компетенции для работы с тем объемом, по которому будет принято решение.

В случае, если будет объявлено о дополнительном увеличении закупок зерна, то мы как оператор фонда будем рекомендовать расширить географию проведения закупочных интервенций, то есть пополнить перечень новыми регионами и федеральными округами, а также регулярно проводить и товарные интервенции, то есть продавать зерно из фонда заинтересованным участникам рынка.

Что касается текущего этапа закупок, то его влияние на рынок будет зависеть от многих факторов. Поэтому, прежде чем делать какие-либо выводы, стоит дождаться завершения торгов.

- Как идет модернизация ключевого актива компании - Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП)? Какой объем инвестиций уже освоен?

- Для нас долгосрочные вложения в инфраструктуру зернового рынка являются приоритетом, что и закреплено в действующих стратегии развития и долгосрочной программе развития компании.

Модернизация НКХП - крупнейшего портового зернового терминала в акватории Азово-Черноморского бассейна - проводится в рамках выполнения задачи по развитию экспортно-проводящей инфраструктуры, поставленной в федеральном проекте "Экспорт продукции АПК". Кроме того, отдельные мероприятия включены в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в рамках федерального проекта "Морские порты", а также в "дорожные карты" по развитию международного транспортного коридора "Север - Юг" и транспортно-логистических коридоров в Азово-Черноморском и Восточном направлениях.

Работы по проекту идут успешно и в целом по плану. В 2023 году были завершены модернизация и техническое переоснащение наземной инфраструктуры предприятия по приему зерна с автомобильного и железнодорожного транспорта. Строительство новых устройств приема зерна позволило повысить мощность автоприема до 1 тыс. автомобилей в сутки. Это обеспечило НКХП технической возможностью принимать до 6,6 млн тонн зерна в год с автотранспорта.

Кроме того, в прошлом году мы завершили реконструкцию внутренних железнодорожных путей и заключили с РЖД договор на их техприсоединение к магистральной сети. Надеемся, что уже в начале 2025 года НКХП станет первым из российских глубоководных зерновых терминалов, который сможет принимать прямые отправительские маршруты на собственных путях. Это дополнительно увеличит приемку с железнодорожного транспорта на 1 млн тонн зерна в год.

А когда РЖД завершат комплексную реконструкцию Новороссийского транспортного узла - ожидаем, что это будет в 2027 году, - реализуем второй этап проекта, который обеспечит отправление порожних вагонов с территории НКХП. Это увеличит мощности по приему зерна еще на 3 млн тонн в год. Таким образом, предприятие сможет принимать до 7,3 млн тонн зерна в год с железнодорожного транспорта к 2028 году.

На конец 2023 года в проект модернизации НКХП инвестировано более 12 млрд рублей, и мы уже видим результаты. Обновленная наземная инфраструктура, наряду с благоприятными погодными условиями и слаженной работой коллектива, позволила предприятию установить по итогам прошлого года собственный рекорд перевалки зерна на экспорт - почти 8 млн тонн.

- Компания в последние годы развивает поставки зерна маршрутными поездами. Сколько таких маршрутов сможете принимать после техприсоединения к сети РЖД? Как увеличится оборачиваемость вагонов? Как это может отразиться на стоимости логистики?

- На данный момент НКХП принимает зерно с железнодорожных путей через станцию Новороссийск, в прошлом году - в общей сложности 4,1 млн тонн, включая объемы, принятые с маршрутов.

Например, наше трейдинговое подразделение ООО "ОЗК Трейдинг" за 2023 год отправило до станции Новороссийск 79 маршрутов общим объемом 262 тыс. тонн. И как показала эта практика, использование маршрутизации повышает оборачиваемость вагонов в среднем на 20-30%, а, следовательно, увеличивает маржинальность транспортировки зерна.

Именно поэтому мы поставили цель - организовать приемку зерна с маршрутов непосредственно на предприятии, минуя станцию. Ожидаем, что по завершении упомянутых мною ранее этапов проекта терминал сможет принимать с железнодорожного транспорта до четырех маршрутов в сутки, что даст дополнительные 4 млн тонн зерна в год.

- Каковы дальнейшие планы развития предприятия?

- Сейчас мы ведем подготовку к строительству нового причала пристани 3А и экспортной галереи. К выполнению этой инвестпрограммы компания приступила в 2021 году. По предварительной оценке, реализация проекта потребует инвестиций в размере не менее 13 млрд рублей. Уже получены положительные заключения государственной экологической и главной государственной экспертиз на проектную документацию новой пристани. Рассчитываем, что строительно-монтажные работы сможем начать уже в третьем квартале этого года.

Ввод в эксплуатацию этих двух объектов увеличит мощность перевалки зерновых грузов через НКХП до 11,6 млн тонн в год.

- Как компания преодолевала такие трудности, как разрыв логистических цепочек, при поставках оборудования в ходе модернизации НКХП? Как решаются эти проблемы сейчас?

- Оборудование, которое было необходимо для модернизации и технического переоснащения объектов наземной инфраструктуры терминала, закупалось еще до вступления в силу ограничений в отношении России. Поэтому трудностей с его приобретением и поставкой не было.

Однако при покупке технологического оборудования для нового причала и экспортной галереи будем учитывать новые геополитические реалии. В частности, рассмотрим предложения отечественных производителей.

- Какова программа компании по обеспечению собственным флотом?

- Формирование собственной флотилии судов-зерновозов, или балкеров, - это новый этап развития как для нашей компании, так и для отрасли в целом.

Сейчас крупнотоннажные суда дедвейтом от 25 тыс. тонн и более, которые доставляют российское зерно нашим партнерам, в основном принадлежат хоть и дружественным, но все же зарубежным судовладельцам. Следовательно, в нынешних геополитических реалиях для российских экспортеров зерна сохраняется риск срыва поставок.

Именно поэтому ОЗК выступила с инициативой по созданию в России собственной балкерной флотилии, которая была поддержана всеми ключевыми участниками рынка - как государственными, так и частными. Минсельхоз оценивает потребность российских экспортеров в 61 судно, из которых 27 - грузоподъемностью 40 тыс. тонн, а еще 34 судна - 60 тыс. тонн.

Если говорить о нашей потребности, то с учетом ожидаемого увеличения мощностей перевалки НКХП до 11,6 млн тонн зерна в год и исходя из задач по реализации экспортного потенциала российского зерна, компании потребуется порядка 19 судов до 2030 года.

В конце прошлого года Крыловский государственный научный центр представил проектную документацию для строительства на российских верфях балкеров дедвейтом 40 тыс. и 60 тыс. тонн. В подготовке технического задания участвовали крупнейшие экспортеры, в том числе и мы. В настоящее время определяются стоимость, сроки и место строительства этих судов, а также прорабатываются механизмы финансирования их строительства и дальнейшего использования.

- ОЗК принимает активное участие в формировании биржевого рынка зерна. Это тоже является инфраструктурным проектом. Как уже действующие механизмы изменили рынок зерна?

- Безусловно, развитие биржевой торговли можно отнести к инфраструктурным проектам, так как для проведения торгов зерном на площадке Национальной товарной биржи используются торгово-клиринговая система и инфраструктура Московской биржи.

Мы придаем большое значение развитию и работе по совершенствованию инфраструктуры рынка зерна в России. Поэтому при содействии МосБиржи, Минсельхоза, ЦБ и других ведомств инициировали важные изменения в биржевой торговле агротоварами и сейчас выступаем их драйвером. Уже очевидно, что за три года этот сегмент рынка совершил качественный скачок.

Запуск ОЗК товарных аукционов по закупке пшеницы в 2021 году не только заложил основу для поступательного развития биржевой торговли, но и способствовал появлению в России новых инструментов - биржевого индекса пшеницы и расчетного фьючерсного контракта, которые активно используют участники зернового рынка.

Преимущества механизма товарных аукционов оценили и представители других отраслей АПК. Расширился перечень товаров: помимо пшеницы, в большом объеме торгуются масличные, вышли на биржу молоко и молочные продукты, маргарин, сахар. Увеличилось и число заказчиков аукционов: с одного, нашей компании, до 58, среди которых такие ведущие игроки продовольственного рынка, как агрохолдинг "Степь", "Деметра-Холдинг", "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" и многие другие.

Если на конец 2021 года общий объем торгов на товарных аукционах НТБ составил 11,4 млрд рублей, то по итогам 2023 года он достиг 60 млрд рублей.

Появление в 2022 году российского ценового индикатора - биржевого индекса пшеницы на условиях поставки CPT Новороссийск - стало важным фактором для всего рынка. До этого в России не было собственного объективного ценового индикатора, который формируется на основе реально заключенных сделок с заранее известными условиями и гарантией исполнения. Исторически ценообразование на российскую пшеницу строилось на основе публикуемых западными агентствами индикативов, которые основывались на регулярных опросах участников рынка.

Если ранее в базу расчета этого ценового индикатора включались только аукционы ОЗК, то с января этого года добавились и аукционы на покупку пшеницы, которые проводит компания "Деметра Трейдинг", входящая в состав "Деметра-Холдинга". Это, безусловно, сделало индекс более репрезентативным.

Ценовой индикатор, в свою очередь, позволил запустить торговлю фьючерсами на МосБирже. Расчетный фьючерсный контракт на индекс пшеницы на условиях поставки СРТ Новороссийск - это единственный в России и мире биржевой инструмент на российскую пшеницу, отражающий уровень цен на основном экспортном базисе. Ежедневную ликвидность фьючерсных торгов обеспечивает наша компания, которая выступает в качестве маркетмейкера.

О востребованности и актуальности этого инструмента говорят цифры: с момента запуска фьючерсов на пшеницу в августе 2022 года объем торгов составил порядка 243,6 тыс. тонн на сумму свыше 3,7 млрд рублей. Клиентский доступ предоставляют более 30 брокерских компаний и банков, а в торги вовлечено более 5,7 тыс. активных участников, в том числе 28 юридических лиц.

- Сколько зерна закупила компания на аукционах с августа 2021 года? Какова динамика покупок в этом году? С чем это связано?

- По состоянию на конец апреля, с момента запуска аукционов в августе 2021 года, мы приобрели на бирже более 2,7 млн тонн пшеницы на сумму порядка 42 млрд рублей. Всего же на биржевых аукционах закуплено порядка 3,2 млн тонн зерна на 47,5 млрд рублей. То есть, на нашу компанию пришлось почти 90% всех закупок. В 2023 году мы купили 874 тыс. тонн пшеницы, в 2022 году - чуть более 1 млн тонн.

В первые три месяца этого года пока приобрели 154,8 тыс. тонн против 281 тыс. тонн за аналогичный период 2023 года. Однако хочу отметить, что товарные аукционы - это очень гибкий механизм, поэтому мы сами можем регулировать динамику закупок пшеницы в зависимости от загруженности зернового терминала, в том числе реагируя на погодные условия и текущие задачи по экспортным отгрузкам.

- Каких механизмов, на ваш взгляд, еще не хватает для того, чтобы биржевая торговля на зерновом рынке начала действовать в полную силу? Есть мнение, что аграрии не очень стремятся продавать свое зерно на бирже. Вы согласны с этим?

- Для дальнейшего развития биржевой торговли, в первую очередь, следует привлекать на биржу большее число участников, в частности экспортеров российского зерна. Сейчас товарные аукционы проводят, среди прочих, "Деметра Трейдинг", "Степь" и "Доставка морем". По имеющейся информации к торгам планирует присоединиться "МЗК Экспорт". Чем больше зерна будет проходить через биржу, тем цена будет репрезентативнее. Это станет стимулом для аграриев всерьез присмотреться к этому инструменту.

Действительно, многие аграрии все еще предпочитают продавать свою продукцию через трейдеров, а не выходить самим на биржу. Вероятно, это связано, прежде всего, с тем, что сельхозпроизводители имеют сложности с доступом к транспортной инфраструктуре и потому не уверены, успеют ли по выигранному аукциону доставить зерно в порт Новороссийск в 45-дневный срок железнодорожным транспортом.

Именно поэтому в аукционах, проводимых нашей компанией, у продавца - победителя торгов есть возможность изменить базис железнодорожной поставки с CPT на FCA, иными словами, переложить логистику на покупателя, то есть на нас. И мы сами гарантированно в срок привезем зерно на НКХП по железной дороге.

Часть аграриев также считает, что процедура регистрации на бирже сложная и требует много бумажной работы - что, отмечу, не соответствует действительности, - поэтому и продолжает работать с трейдерами. В этих случаях могут помочь просветительские и обучающие семинары, именно такую работу мы ведем совместно с НТБ.

Кроме того, во второй половине мая мы вместе с МосБиржей и Минсельхозом планируем провести в рамках международной выставки-форума "Россия" свое очередное мероприятие - форум, посвященный биржевой торговле зерном и другой агропродукцией. Рассчитываем, что он также послужит популяризации биржевой торговли среди аграриев.

- Как создание зерновой биржи стран БРИКС может отразиться на российском рынке зерна и повлиять на мировую торговлю зерном?

- Безусловно, эта инициатива, выдвинутая Союзом экспортеров зерна и поддержанная президентом России, обладает большим потенциалом. И наша страна может внести весомый вклад в создание такой биржи. У нас есть биржи, та же Московская, например, с передовым программно-техническим комплексом для торгов и клиринга. Ее технологии и опыт могут быть использованы для создания межстрановой торговой площадки.

Однако, на мой взгляд, пока преждевременно рассуждать о том, как появление зерновой биржи стран БРИКС изменит российский зерновой рынок или повлияет на мировую торговлю зерном, поскольку концепция такой торговой площадки еще находится на стадии проработки и обсуждения. Надо дождаться результатов переговоров между потенциальными странами-участницами, которые определят формат, условия и принцип работы биржевой площадки.

К слову, насколько мне известно, НТБ завершила работу по адаптации своей инфраструктуры к участию иностранцев и внесла изменения в документы, регулирующие рынок товарных аукционов биржи. Это обеспечивает импортерам зерна из дружественных стран возможность проводить на НТБ аукционы по закупке пшеницы, так называемые экспортные аукционы. Биржа ожидает, что первые такие аукционы с участием покупателей-нерезидентов состоятся уже в этом году.

И идея создания зерновой биржи стран БРИКС, и допуск иностранцев на российскую биржу являются, на мой взгляд, закономерным направлением дальнейшего развития российской биржевой торговли ввиду статуса России как крупнейшего в мире экспортера пшеницы и одного из ее ведущих производителей.

- Сколько зерна экспортировала компания в прошлом сезоне? Какова география поставок? Как изменилась логистика в связи с геополитическими факторами?

- Пять лет назад мы поставили себе амбициозную цель - войти в топ-5 компаний-экспортеров российского зерна. Этого удалось достичь уже в 2019/20 сельхозсезоне, и с тех пор мы уверенно удерживаем свои позиции.

Полученные за эти годы компетенции позволяют компании предоставлять полный комплекс услуг по обеспечению логистики от поля до порта покупателя по принципу "одного окна". Эффективность такого подхода доказывают значительные объемы зерна, которые мы ежегодно отправляем на мировой рынок.

В 2022/23 сельхозгоду ОЗК экспортировала 2,3 млн тонн. Основными направлениями, как и ранее, стали страны Африки, Ближнего Востока и Азии. При этом существенных изменений в логистике не произошло: мы смогли адаптироваться и сохранить присутствие на наших традиционных рынках - это Турция, Бангладеш, Иран и Египет.

Вместе с тем хочу обратить внимание на постепенное увеличение доли отгрузок на базисе CFR (с доставкой конечному покупателю). Если в 2019/20 сельхозсезоне на них приходилось 14,7%, то в 2022/23 - уже 97%. Это связано с развитием прямых поставок импортерам зерна из дружественных стран, что является закономерным результатом нашей активной работы на этом направлении.

Если смотреть на динамику экспорта по календарным годам, то в 2023 году компания отправила на экспорт почти 3 млн тонн зерна, что стало наивысшим показателем за последние пять лет. По сравнению с 2019 годом экспорт увеличился с 1,6 млн тонн до 2,9 млн тонн.

- Какова оценка экспорта на текущий сельхозгод? Есть ли прогноз на новый сезон?

- Несмотря на то, что текущий 2023/24 сельхозсезон еще не завершен, объемы экспорта группы ОЗК уже составляют порядка 3 млн тонн зерна. До конца сезона законтрактовано к отгрузке еще около 700 тыс. тонн пшеницы.

Среди новых для нас направлений экспорта - Малави, Мозамбик, Руанда и Малайзия. Значительные объемы - 103 тыс. тонн - впервые отгрузили в Индонезию. Продолжаем работать и с традиционными партнерами. В Турцию экспортировали порядка 470 тыс. тонн пшеницы, стабильно растут поставки в Бангладеш - отправлено уже почти 630 тыс. тонн. Успешно участвуем в государственных тендерах Ирана, куда на текущий момент экспортировали почти 70% от объема поставок прошлого сезона в эту страну - 264 тыс. тонн. Рассчитываем, что в этом сезоне улучшим экспортный показатель и укрепим позицию среди крупнейших экспортеров российского зерна, все предпосылки для этого есть.

Давать прогнозы на 2024/25 сезон пока считаю преждевременным. В целом мы планируем сохранить текущую динамику, но, конечно же, нацелены на увеличение поставок и расширение географии экспорта.

- ОЗК не раз участвовала в государственных гуманитарных программах. В том числе - по безвозмездной поставке зерна в ряд стран Африки. Как оцениваете этот опыт?

- Да, в случае необходимости ОЗК по поручению руководства страны организует поставки гуманитарной помощи.

За последние пять лет мы получили значительный опыт в этой сфере, но не будет преувеличением, если скажу, что такая масштабная акция, как поставки зерна в шесть наиболее нуждающихся стран Африки, проводилась Россией впервые.

Напомню, по поручению президента предстояло безвозмездно для наших африканских партнеров поставить 200 тыс. тонн пшеницы: по 25 тыс. тонн в Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве и Эритрею и по 50 тыс. тонн - в Сомали и Центрально-Африканскую Республику. Стояла задача в довольно сжатые сроки - менее чем за два месяца - практически одновременно загрузить зерно на 8 судов и отправить их в порты назначения до конца 2023 года.

ОЗК работала в тесном взаимодействии с российскими ведомствами - Минсельхозом, Минтрансом и МИДом, которые оказывали всестороннюю и своевременную поддержку. И мы справились: первое судно вышло из порта Новороссийск 7 ноября, последнее - 27 декабря.

- На форуме "Россия - Африка" в прошлом году компания заявляла о необходимости выходить на прямые связи с африканскими странами для увеличения поставок зерна. Как идет эта работа?

- Фактически работа по выстраиванию прямого взаимодействия с импортерами зерна из дружественных стран ведется уже несколько лет. Для нас Африка является одним из приоритетных направлений экспорта, поэтому состоявшийся в июле форум стал отличной площадкой для налаживания прямых контактов с африканскими импортерами, которой мы в полной мере воспользовались.

И мы видим результаты уже в текущем сезоне. Как уже отметил, компания впервые осуществила коммерческие поставки в Руанду, Мозамбик и Малави, спустя сезон вернулась на рынок Танзании, а также получила аккредитацию в качестве авторизированного поставщика зерна в Алжире и Тунисе. Кроме того, сейчас ведем работу по налаживанию взаимодействия с Эфиопией и Зимбабве.

- Каковы финансовые результаты компании в 2023 году?

- Согласно консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по стандартам МСФО, выручка группы ОЗК в 2023 году составила 100,4 млрд рублей - это плюс 26,7 млрд рублей по сравнению с 2022 годом, а показатель EBITDA - 16,2 млрд рублей, что на 10,3 млрд рублей больше, чем в 2022 году.

Данные результаты достигнуты благодаря увеличению объема экспорта группы и перевалки зерна на НКХП, обусловленному в том числе крайне благоприятными погодными условиями в течение года, а также курсовой динамикой.

- В феврале этого года было заявлено, что компания начинает готовить новую стратегию развития на ближайшие шесть лет. Какие основные направления она будет предусматривать? Есть ли уже предварительные ориентиры?

- Действительно, сейчас идет активная работа как над новой стратегией развития, так и долгосрочной программой развития группы ОЗК до 2030 года включительно. Уже можно сказать, что эти документы будут естественным образом развивать цели и задачи, обозначенные нами в их текущих версиях, период реализации которых заканчивается в 2024 году.

Безусловно, приоритетными направлениями работы для нас останутся выполнение функций госагента федерального интервенционного фонда, развитие мощности перевалки НКХП, увеличение объема экспорта зерна и обеспечение бесшовной логистики от поля до порта покупателя, а также формирование собственной торговой флотилии. Будем также работать над расширением парка железнодорожных вагонов и развивать маршрутизацию.