Генсек ОДКБ: на фоне теракта в Crocus City Hall важно не позволить раскачивать ситуацию в сфере миграционной политики

Имангали Тасмагамбетов рассказал о последствиях нападения на концертный зал и о необходимости предотвращать межнациональную рознь

Генсек ОДКБ: на фоне теракта в Crocus City Hall важно не позволить раскачивать ситуацию в сфере миграционной политики Фото: Секретариат ОДКБ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Последствия террористического акта в Crocus City Hall, потенциальные угрозы, которые могут возникнуть в результате этой атаки для национальной и миграционной политики в России, в других сферах, пути их нейтрализации стали основными темами интервью генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова "Интерфаксу".

- Имангали Нургалиевич, на прошлой неделе вы комментировали средствам массовой информации ситуацию с терактом в Crocus City Hall, отмечая, что терроризм в последние десятилетия обретает новые качества и максимально вписан в международный контекст. В продолжение темы: какую реакцию на эту трагедию вы наблюдаете во входящих в ОДКБ государствах?

- Все столицы осудили теракт и выразили соболезнования и сочувствие. Беларусь, например, включилась в операцию по поимке преступников. Мы видим активность в части координации антитеррористической деятельности между союзниками на двусторонней и многосторонней основе на базе ОДКБ. Важна и информационная составляющая, насколько мне известно, государства – члены Организации активно освещали в СМИ события, связанные с этим резонансным преступлением. Дело в том, что транснациональный терроризм является общей проблемой для стран, входящих в Организацию. Все правительства понимают, что для каждого из них эта угроза вполне реальна в контексте тех геополитических изменений, которые происходят сегодня в Евразии.

- Как вы оцениваете последствия теракта в Подмосковье с точки зрения обстановки в зоне ответственности ОДКБ?

- Комплексная оценка последствий этой циничной атаки на гражданских лиц показывает, что последствия могут быть самыми разными, большей частью деструктивными. Необходимо признать, что главной целью террористов, точнее заказчиков теракта, было не столько посеять страх и спровоцировать негативное отношение к национальному правительству и его действиям, связанным с обеспечением общественной безопасности. Ключевая задача, которую решали преступники, заключалась в инициировании гражданского раскола в России и в странах Центральной Азии. Раскачка внутренней ситуации путем провоцирования межэтнического и межрелигиозного размежевания, по расчетам недружественных в отношении постсоветской Евразии геополитических сил, позволит им "обнулить" сотрудничество и взаимодействие России со странами Центральной Азии с максимальным ущербом для всех сторон. То есть речь идет и о целях организаторов теракта, связанных с ухудшением отношений между государствами в зоне ответственности ОДКБ.

- Как вы полагаете, этот сценарий можно нейтрализовать?

- Здесь крайне важно действовать с "холодной головой". Сейчас созданы условия для эмоциональных действий – на это и расчет, поскольку такие резонансные преступления, связанные с массовой гибелью гражданских, когда буквально каждый гражданин чувствует свою уязвимость, совершаются с целью создания властям максимально некомфортных условий для принятия политических решений. Отсюда – ошибки, которые могут иметь крайне негативные и долгоиграющие последствия. Многие из нас уже наблюдают эти эффекты на бытовом уровне, на уровне межличностных взаимоотношений между представителями разных народов в ряде государств всю последнюю неделю. Поэтому крайне важно не позволить раскачивать ситуацию в сфере национальной и миграционной политики в России. Если будут предприняты шаги, следствием которых станет давление на трудовых мигрантов из центральноазиатских стран, это спровоцирует их массовый отъезд. Проблема, разумеется, не только в том, что это негативно скажется на отдельных отраслях российской экономики, где объективно не хватает рабочих рук, но, в первую очередь, простимулирует русофобские и антироссийские настроения в странах Центральной Азии. А это, в свою очередь, неизбежно скажется и на межгосударственных отношениях. Таким образом, инициаторы теракта в "Крокус Сити Холле" приблизятся к своей цели.

- В чём, по-вашему, причины столь острой реакции части российского общества на этнический и религиозный аспект этих тяжелых событий? Ведь Россия – многонациональная страна, с огромным опытом межкультурного взаимодействия…

- Причин такой острой реакции, как вы верно отметили, лишь части российского общества достаточно много, и все они, как представляется, стали последствием определенных недоработок всех участников процесса согласования миграционной политики в рамках двусторонних и многосторонних отношений. Однако я укажу одну из неочевидных – это своеобразное восприятие частью российского общества тех процессов в других странах постсоветской Евразии, которые связаны с национальным возрождением, актуализацией традиционных атрибутов общественной жизни, языка, обычаев и так далее. Как мне представляется, некоторые искажения в восприятии связаны, как признают большинство специалистов, с фактором прибалтийских государств. Это очень больной вопрос для российского общества, и, возможно, поэтому мог сформироваться определенный шаблон восприятия соседей, когда любое обращение к собственным национальным атрибутам в политике, культурной и общественной жизни, экономическом укладе воспринимается как враждебное по отношению к русскому, российскому. Именно поэтому здесь нужны дополнительные усилия по разъяснению обществам наших стран того, что происходит на самом деле. Сейчас как никогда востребована тонкая и продуманная политика по нейтрализации малейшей возможности навредить многовековым добрососедским отношениям народов Евразии.

- Имангали Нургалиевич, по сути, как вы отметили, речь идет не только о проблемах национальной политики внутри Центральноазиатских стран – участниц ОДКБ или миграционной политики в России, но и о межгосударственных отношениях на постсоветском пространстве. Разворачивающийся кризис может затронуть саму Организацию?

- Проблема, о которой мы с вами говорим, в целом не имеет отношения к сфере военно-политического сотрудничества, однако опосредованные риски мы все же наблюдаем. Это беспокоит Секретариат ОДКБ, и мы ведем аналитическую работу в этой части. Однако, на мой взгляд, если удастся купировать наметившийся кризис по вопросам миграционной и национальной политики в России, который, в случае его разрастания, способен спровоцировать кризисы в ряде Центральноазиатских государств, Организацию кризис не затронет. Очевидно, что ОДКБ находится в спектре целей гибридных атак противников построения полицентричного мира. Возможно, организаторы теракта в Подмосковье рассчитывали, что в перспективе эффекты от таких действий, в большей степени напоминающих диверсионную работу, нежели террористическую деятельность, скажутся и на евразийской системе коллективной безопасности. Однако основы этой системы весьма устойчивы и способны противостоять подобным вызовам.