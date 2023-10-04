СЕО "Аренза-про": если бизнесу нужно оборудование, то мы хотим быть в этой отрасли

Олег Сеньков рассказал о рынке лизинга оборудования и о планах компании на рынке капитала

СЕО "Аренза-про": если бизнесу нужно оборудование, то мы хотим быть в этой отрасли Фото: Пресс-служба

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Лизинговую компанию "Аренза-про" бывший инвестбанкир Олег Сеньков создал в 2016 году. Спустя несколько лет компания получила статусного инвестора - АФК "Система", а регулярные размещения небольших облигационных выпусков сделали "Аренза-про" знакомым именем для участников рынка заимствований. Перспективы рынка основатель "Аренза-про" оценивает оптимистично, и в будущем собирается вывести компанию на биржу, чтобы обеспечить капиталом прогнозируемый рост бизнеса. О том, как работает и развивается рынок лизинга оборудования, как обстоят дела с регулированием, как ведут себя клиенты в массовом сегменте и какие у компании планы на рынке капитала гендиректор и основной владелец "Аренза-про" Олег Сеньков рассказал в интервью "Интерфаксу".

- Начиная с кризиса 2008 года лизинг у российских банков ассоциировался скорее с большими проблемами, чем с большими возможностями. Вы, в прошлом банкир, в этой отрасли как оказались?

- В лизинг я пришел, увидев большой потенциал этого рынка. Я раньше много занимался кредитованием, начинал карьеру в Сбербанке, где был кредитным инспектором и работал над сделками по финансированию крупных инфраструктурных проектов. Потом мой жизненный путь был связан с инвестиционным банкингом. Я долгое время работал в МДМ-банке в корпоративных финансах, мы делали сделки M&A, private placement, IPO, leveraged buyout. После этого у меня был собственный бизнес, связанный с M&A, и я работал в "Ростелекоме", где мы проводили две реорганизации — присоединение "Связьинвеста" и консолидация МРК, межрегиональных компаний связи.

Я давно хотел сделать стартап. В 2014 году мы с коллегами-консультантами решили изучить модный тогда финтех, какие в нем есть секторы и сферы, проанализировали американский опыт. Я ездил на конференции по финтеху, потратил года полтора на изучение этих историй. В итоге усилия сконцентрировались на разработке схемы финансирования оборудования для малого бизнеса. Юристы, с которыми я заключил контракт, посоветовали лизинг – его плюс в том, что не надо получать лицензию.

Перед выходом на рынок я искал основное конкурентное преимущество — то, чем мы будем отличаться. И здесь помог хороший опыт работы с Тинькофф банком, непосредственно с Олегом Тиньковым, во времена работы в МДМ-банке. Я изучал большой объем документов по Тинькофф банку, когда он создавался, вел сделку по мезонинному финансированию. Олег много говорил, что продукт надо делать как "копьё". То есть не пытаться делать все сразу, а сделать один продукт, который понятен для потребителей. А потом уже в будущем можно его расширять в новые ниши.

"Аренза" создавалась в 2015 году именно как лизинговая компания по финансированию покупки оборудования. И мы не поменяли с тех пор концепцию, идем в этом направлении. В чем философия "Арензы"? Мы можем профинансировать покупку оборудования в существенно большем объеме, чем есть у бизнеса сейчас, просто расскажи, как это оборудование будет приносить деньги. Если лизинговый платеж будет равен или меньше той выручки, которую ты сможешь сгенерить на этом оборудовании, то тема "летит". Тем более, если есть первоначальный аванс у клиентов.

Еще 5-6 лет назад некоторые банкиры рассказывали, что лизинг — это очень рискованный сегмент, большие невозвраты: "Потом будешь по всей стране в тайге искать оборудование и никогда ничего не найдешь". Но я понял, что в цивилизованном мире каждый продукт правильно оценивается. Нужно дать потребителю то, что его устраивает. Сейчас не 2008-й год, и рынок лизинга в России стабильно растет.

- К вам приходит компания с маленькой выручкой, и, наверное, полной уверенности в том, что ее бизнес-план сработает, быть не может. Это какой-то продвинутый скоринг должен быть, чтобы не столкнуться с большими невозвратами...

- Скоринг работает в направлении антифрода, ключевой критерий — мы работаем с клиентом, который занимается этим бизнесом. Надо сказать, что за те годы, что мы находимся на рынке, ветер дул нам в спину. Когда малый бизнес обязали иметь кассы, нам это очень сильно помогло. Чеки пробиваются, информация становится доступна для нас. Если кто-то занимается розничными продажами и не имеет эквайринговой выручки, о чем тут разговаривать? Значит, нас обманывают.

Чтобы мы имели дело непосредственно с бенефициарами бизнеса, здесь работает голосовой скоринг. Наши верификаторы за счет несложных вопросов выясняют, человек в теме или нет. Мы не работаем с компаниями, которые управляются номинальными директорами, непонятно кем. Мы стараемся на такие сделки не идти.

Финансирование оборотных средств отличается от equipment finance, то есть asset-based financing. У объектов лизинга разная ликвидность. Автомобили более ликвидны, спецтехника — чуть меньше. Существует гигантский спектр оборудования с различной степенью ликвидности. Например, крупногабаритную производственную линию сложнее продать и часто даже отделить от помещения, где она стоит. А кофе-машины очень ликвидны. Когда нам возвращаются кофе-машины, они через два-три дня точно будут проданы по хорошей цене.

Мы уже накопили приличный опыт работы с б/у оборудованием и запустили маркетплейс для его продажи – Arenza Renew. Иногда предприниматель, который купил оборудование, понимает, что оно не подходит, и надо помочь его продать. Клиент может сказать: "Я сейчас не могу платить, давайте перепродадим оборудование". Или пользуется цессией, передавая оборудование вместе с договором лизинга. В этом случае покупатель не должен все сразу заплатить — он просто получает объекты и обязанность платить дальше лизинговые платежи. Это сделать очень просто, в отличие от кредита, где у тебя сразу огромные штрафы, пени. Или тот же залог — ты не можешь продать оборудование, оно в залоге, или та же машина в залоге. С лизингом это возможно. Поэтому лизинг намного удобнее для клиентов, чем кредит.

- Лизинг исторически в России гораздо меньше зарегулирован, чем другие отрасли финрынка. Это, наверное, плюс для компаний, но и потенциальный риск — ведь регуляторные гайки могут и закрутить, по крайней мере, обсуждается эта тема часто. Вы видите какие-то инициативы, законотворческие в том числе, которые могут негативно повлиять на ваш бизнес? Или наоборот, полезные для рынка?

- Дополнительное регулирование будет обратной стороной медали лизингового бизнеса, куда просто войти. Чем он более зарегулирован, тем сложнее на этот рынок попасть.

И когда мы только начинали этот бизнес, многие говорили, что будет регулирование, регулирование отдадут Банку России, это будет как банковский бизнес, вам надо будет получать лицензии и т.д.

Мое мнение простое. Если надо дальше регулировать — пожалуйста, нет проблем, мы готовы к этому. Мы компанию построили с нуля для решения понятной проблемы потребителя, которому нужно оборудование. Изначально мой вклад в капитал, до того, как зашла АФК "Система", составил 110 млн рублей. По меркам регулирования микрофинансовой деятельности, к которой мы условно могли бы себя относить, для нормального ведения деятельности нужен был капитал 70 млн руб. Поэтому я всегда считал, что если регулирование и начнется, то мы будем соответствовать всем заложенным критериям и будем работать на этом рынке.

Сейчас так получилось, крупные игроки рынка лизинга, топ-10 рейтинга с портфелем от 10 млрд руб. и выше, в основном финансируются банками с госучастием. И что их регулировать? Эти банки и так ЦБ регулирует. Дальнейший список участников рынка — больше 130 компаний. Это обычные компании, которые финансируются также за счет денег банков. Банки очень четко регулируются ЦБ, он может регулировать подходы банка к финансированию лизинговых компаний. И мне кажется, что ничего за 8 лет нашего пребывания на рынке не изменилось с точки зрения регулирования. То есть по сути такое саморегулирование происходит.

С точки зрения регулирования лизинговых компаний, они и так все достаточно прозрачны. И новые стандарты бухгалтерского учета были введены, сейчас уже практически все компании перешли на стандарт ФСБУ 25/2018, который как раз в точности раскрывает финансовую доходность лизинговых компаний. Больше прозрачности нужно только если компания идет в какую-то публичную сферу — размещает облигации, как наша компания, или еще что-то планирует делать на фондовом рынке.

Мы со своей стороны видим, как можно было бы помочь развиваться этой отрасли именно в сегменте финансирования оборудования.

Например, серьезное изменение, которое, на мой взгляд, дало толчок развитию лизингу медицинского оборудования — нулевой НДС. У нас и у других лизинговых компаний основные затраты — это оплата персонала и проценты по банковским кредитам, и то, и то не облагается НДС. А непосредственно в ставку финансирования, которую мы даем клиентам, мы должны включать НДС, как в лизинговом платеже. И вот отмена НДС на лизинг медоборудования, конечно же, привела к удешевлению продукта.

Недавно на Петербургском международном экономическом форуме было обсуждение по этому вопросу. Мы видим следующее. В России с учетом импортозамещения появилось много производителей, локализующих оборудование, которое до сих пор привозилось из Китая или с западных рынков. И заводы, которые здесь строятся, они небольшие, они могут находиться на упрощенной системе налогообложения. У нас среди клиентов большая часть компаний с годовой выручкой до 100 млн рублей, малый бизнес, который в основной массе тоже не платит НДС. Когда мы покупаем оборудование у завода, чтобы передать его в лизинг малому бизнесу, то мы должны начислить НДС. Оборудование дорожает почти в два раза для конечного потребителя, если он использует схему лизинга, по сути это запретительная схема. Поэтому серьезный резерв для развития именно в сегменте лизингового оборудования — это проработка решения по аналогии с медоборудованием. Отмена НДС может быть распространена на лизинговые платежи для отечественного оборудования, которое, например, включено в какие-нибудь определенные реестры. Это даст толчок развитию лизинга именно в части оборудования.

- Активная работа в медицинском секторе — это влияние "Медси", вашей "сестринской" компании? Или для вашей бизнес-модели это слишком крупный клиент? Вообще медицинское оборудование не выбивается из вашей модели из-за того, что оно дорогое, во многом уникальное, то есть не слишком ликвидное, и долгоокупаемое?

- Я не припомню, чтобы было у нас много случаев возврата медицинского оборудования с последующей его реализацией. Их можно перечесть по пальцам.

Почему мы начали заниматься этим сегментом? Мы постоянно адаптируемся под новые бизнес-модели, и увидели для себя этот сегмент оборудования. В России появилось очень много коммерческих медицинских центров — это зубные клиники, центры диагностики, приема анализов. Ковид спровоцировал бум развития розничных точек такого рода. И поэтому мы для себя определили — для нас сегмент интересный, там есть игроки, есть определенные правила игры. Медоборудование, в общем, достаточно стандартизированное. Аппараты УЗИ, аппараты диагностики, оборудование для стоматологических клиник. У каждого вида оборудования есть сертификат качества, его регистрационное удостоверение, и это понятная история для лизинга. Мы продолжаем развиваться в этой части, заключаем партнерские соглашения с поставщиками.

Наша компания не участвует в каких-то тендерах и крупных поставках для государственных клиник. С точки зрения среднего чека наш ориентир — это малый бизнес. Наша целевая аудитория в части медицинского направления — это небольшие клиники и центры диагностики, которым нужно обновить оборудование. У нас много клиентов, те же ветеринарные клиники, например. Там как раз востребовано оборудование, которое укладывается в средний чек 3-5 млн рублей.

Что касается "Медси", какого-то влияния тут не было. Не знаю, берут ли они оборудование в лизинг, с ними не было таких обсуждений, я думаю, что у "Медси" есть инвестпрограмма и в ее рамках они действуют и развивают свои клиники.

- Ваш бизнес не настолько капиталоемкий, как лизинг крупного энергооборудования, к примеру. Но тут, наверное, есть оборотная сторона — раз многомиллиардные инвестиции не нужны, сравнительно легко выйти на этот рынок и попробовать забрать себе часть пирога. Или тут не все так просто, и вход в массовый сегмент не столь легкий для потенциальных конкурентов? Не опасаетесь конкуренции со стороны банков? В свое время все крупные банки обзавелись лизинговыми "дочками" — правда, это были по сути последствия кризиса. Но ведь небольшие, но активные банки могут увидеть для себя возможности как раз в том сегменте, где вы работаете?

- В отличие от многих других рынков, лизинг достаточно конкурентная среда. Порог входа в этот бизнес не очень большой, здесь достаточно опыта и денежных средств для старта проекта, и банки могут себе это позволить, тем более на фоне того, что рынок лизинга растет достаточно активно — это мнение всех экспертных институтов, и особенно в сегменте оборудования.

Мы конкуренции не боимся, потому что было понятно: если рынок конкурентный, то выиграет та компания, которая сделает более качественный продукт. Выигрывают те компании, которые быстрее могут предложить клиенту профинансировать оборудование, у которых есть доступ к фондированию и открытый свободный лимит, и они это делают без сложных схем согласования. Я знаю, что многие небольшие региональные лизинговые компании используют банковские лимиты как основной источник фондирования, и это требует отдельного согласования клиента с банком.

"Аренза" в последние годы, будучи на крайне конкурентном рынке, растет теми темпами, которые мы максимально можем себе позволить. Мы растем ежегодно, и считаем, что растем быстрее рынка. Наша задача — как вовлечь новых клиентов, которые раньше лизингом оборудования не пользовались, так и оказать эту услугу клиентам других лизинговых компаний. Которые, например, уже пользуются лизингом автотранспорта и постепенно привыкают к лизингу как таковому. Чем будет больше бизнесов, для которых лизинг — это удобный способ финансирования их потребностей, тем лучше будет для нас.

Новые игроки выходят на рынок, постоянно кто-то появляется, часто крупные лизинговые компании открывают отдельные направления по лизингу оборудования. Мы это тоже замечаем, анализируем, но и стараемся быть лучше и быстрее.

- С какими показателями закончили третий квартал? С чем планируете закончить год, какие планы по дивидендам?

- Завершившийся квартал стал самым сильным в истории для нас. По итогам девяти месяцев объем профинансированного оборудования составил 1,7 млрд рублей, что на 130% превысило аналогичный показатель прошлого года. По объему финансирования оборудования за этот год, думаем, что превысим 2 млрд руб., по объему закупленного оборудования - это будет рост больше 100% по сравнению с предыдущим годом.

Что касается дивидендов, то мы уже второй год их платим, направляя на эти цели до 100% чистой прибыли. Планируем и дальше платить, здесь проблемы нет, потому что компания показывает хороший уровень рентабельности и прибыльности.

- Небольшие контрагенты — это, несомненно, плюс с точки зрения диверсификации рисков, но как у них с платежной дисциплиной? И как она колеблется от сегмента к сегменту?

- Мы отдельно проанализировали этот вопрос и пришли к выводу, что в целом дисциплинированность достаточно высокая. У нас в модели заложен размер дефолта до 10%, но, естественно, все системы компании работают на то, чтобы минимизировать уровень просроченной задолженности. Надо понять, почему она возникает, это не всегда зависит от клиентов, возможны блокировки счетов налоговой, еще какие-то причины. Коллеги разбираются в каждом случае отдельно.

Но что касается просроченной задолженности, наверное, самая низкая — в сегменте "Медицина", самая высокая — в сегменте деревообработки. Деревообработка и пищевая промышленность — вот здесь самая высокая просрочка. В деревообработке это связано, видимо, с сезонностью бизнеса и получения заказов, а в пищевой промышленности — с тем, что по статистике достаточно большой процент проектов закрывается и открывается где-то в новых местах, и возникают задержки с оплатой. Но, тем не менее, на общем портфеле это выглядит приемлемо для нас.

- Согласно презентации, более 10% вашего портфеля — это сектор ЖКХ. Какое это оборудование?

- Это классификация, которую применяет "Эксперт РА", в соответствии с которой в сегмент ЖКХ попадает, например, клининг. Оборудование для прачечных, для уборки снега и т.д. — все, что связано с услугами для коммунальных хозяйств.

- Кстати, об "Эксперт РА". Почему вы решили от их рейтинга отказаться?

- Да, был отозван рейтинг в связи с тем, что мы не продлили договор. А не продлили его потому, что у нас есть действующий рейтинг, летом этого года полученный от АКРА. Мы выпускали облигации в июле и хотели к размещению обновить рейтинг. Рейтинг "Эксперт РА" действовал с прошлого сентября и агентство не обновляло данные на основании полного 2022 года. Мы получили рейтинг от АКРА, и, чтобы не путать рынок, поскольку у нас рейтинг АКРА ВВ+ был получен уже на основе финансовых показателей за полный 2022 год и действует еще целый год, не продлили контракт с "Эксперт РА". Возможно, в будущем продлим. Но сейчас, по мнению наших консультантов, два рейтинга не требуются, агентства равноценны по качеству анализа. Поэтому мы решили с АКРА работать в этом году.

- Вы говорили, что работаете главным образом с российским и китайским оборудованием, которому санкции "ехать" не мешают. Но тем не менее даже на китайском направлении логистику в последние полтора года беспроблемной сложно назвать. Как вы оцениваете ситуацию с логистикой, какова ее динамика, часто ли возникают ситуации, когда поставки сильно затягиваются или вообще срываются, и если да, вы целиком самостоятельно несете эти риски?

- Мы работаем преимущественно с российскими поставщиками оборудования и не заключаем прямые контракты с китайскими поставщиками. Клиент подбирает поставщика, он сам согласовывает сроки поставки, тот тип оборудования, который ему нужен. Для нас, естественно, принципиально важно, как будет завезено оборудование, чтобы оно было завезено легально, чтобы у него было гарантийное и сервисное обслуживание. В данном случае мы не сталкивались с такими проблемами, это вопросы поставщиков. Насколько я знаю, были задержки в прошлом году, сейчас их нет. Один минус — конечно же, оборудование подорожало, и в связи с тем, что курс доллара и юаня вырос, и из-за удорожания логистики. Но на сроках это не особо сказывается. Все довозится достаточно оперативно.

- И валютных рисков у вас, получается, тоже нет?

- Да, мы работаем с поставщиками таким образом, что если сделка валютная и поставщик хочет захеджировать валютный курс, то мы оплачиваем поставщику всю сумму сразу в рублях, он ее конвертирует, оплачивает и везет. То есть это не наша часть функционала. Наша работа в том, чтобы профинансировать оборудование, мы на себя не берем функционал, связанный с доставкой, растаможкой и прочим.

- На какие сегменты рынка смотрите, где лизинг с небольшим чеком есть, а вы еще не представлены? И где лизинга с небольшим чеком нет, но есть перспективы его появления?

- Все сегменты лизинга небольшого оборудования мы охватываем. У нас есть даже проект по лизингу шин, нам интересно там поприсутствовать, хотя пока мы большой упор на это не делаем. Как только появляется какой-то новый сегмент рынка, мы начинаем финансировать оборудование — как, к примеру, было с самокатами. Или дроны для сельского хозяйства: мы понимаем, что когда-то рынок будет, сейчас мы там не присутствуем, да и этого оборудования не так много, а когда оно появится, будем смотреть, может, и там будет бизнес. Все будет отталкиваться от потребностей клиентов. Мы смотрим так: если бизнесу оборудование нужно и его больше, чем единицы в год, то мы хотим там быть, и мы там будем.

- Сейчас акционерная структура компании простая - по сути это вы как основатель и АФК "Система". Не планируете привлекать еще инвесторов, в какой перспективе, каких?

- "АФК Система" три с половиной года назад вошла в капитал, стала нашим партнером и активно участвует в развитии.

Мы считаем, что рынок лизинга растет и будет расти, потребность малого бизнеса в финансировании оборудования и вообще в услугах лизинга будет только увеличиваться. Поэтому, чтобы обеспечить нашу потребность в росте, мы планируем привлекать финансирование. Акционерное финансирование мы уже привлекали, активно работаем в сегменте облигаций, уже было три выпуска. Но чтобы соблюдать уровень надежности бизнеса, надо всегда обращать внимание на соотношение капитала компании и долгового финансирования, которое она привлекает. Мы для этих целей планируем и в будущем привлекать дополнительных инвесторов. Это может быть и размещение акций на бирже.

Компания имеет достаточно хорошие перспективы и нарабатывает компетенции в работе с лизингом оборудования, рынок будет развиваться, не только в России, но и в странах СНГ. Поэтому мы думаем о том, что мы можем быть эмитентом акций, и смотрим в этом направлении.

- Какой временной горизонт?

- Мы постепенно готовимся к этому. Понятно, что пока мы не готовы, у нас компания — общество с ограниченной ответственностью, поэтому сейчас это сделать невозможно. Но мы думаем, что IPO на "Московской бирже" может произойти в течение 1-2 лет и готовимся к этому.

- Значит, процесс преобразования в акционерное общество надо уже в какой-то совсем обозримой перспективе запускать?

- Да. По сути наша задача — построить лидера в сегменте финансирования оборудования для клиентов. Чтобы это сделать, нужно привлекать больше капитала в компанию. Мы считаем, что привлечение акционерного капитала через биржу может быть перспективно. И в перспективе года — да, мы будем проводить реорганизацию и смену юридической формы компании.

- А какая-то pre-IPO сделка может этому предшествовать?

- Да, идут обсуждения с новыми инвесторами по дополнительному увеличению нашего капитала, и это может произойти до IPO.

- Если будете проводить IPO, это будет размещение новых акций, продажа акций действующими акционерами или комбинация первичного/вторичного компонентов?

- Пока рынок растет, и мы можем расти быстрее рынка, текущий состав акционеров хочет оставаться. Я думаю, что речь идет только о привлечении новых денег в капитал.

- Во сколько сейчас вы оцениваете компанию? Если думаете о выходе на рынок, какую оценку хотели бы получить? И как вообще оценивать лизинговый бизнес в России, по каким мультипликаторам? Считаете ли вы, что позиционирование как финтех-компании позволит получить более высокую оценку при возможном размещении акций?

- Мы, конечно же, в первую очередь компания лизинговая, и наш продукт — это лизинг. Но мы очень много уделяем внимания IT-разработкам, для того, чтобы быстрее расти. Чтобы наши возможности роста прирастали не количеством офисов, например, через открытие филиалов. Мы работаем полностью онлайн, у нас один офис, и мы не отягощаем наш баланс региональными филиалами или офисами. Хотя и развиваем направление "Регионы" через удаленные каналы работы с менеджерами.

Что касается оценки, вопрос очень сложный и риторический. Вот совсем недавно была сделка по продаже "Балтийского лизинга", и мы можем хоть какие-то мультипликаторы из этой сделки почерпнуть. Потому что до этого рыночных продаж лизинговых компаний в принципе не было.

Чем обуславливается оценка при IPO? Темпами роста, как самой компании, так и рынка в целом. Чем быстрее компания растет, тем дороже такая компания будет стоить. К слову сказать, мы сделали сделку с "АФК Система" в конце 2019 года, в начале 2020 года получили денежные средства, и с тех пор мы выросли уже в 10 раз — на тех деньгах, которые были вложены. Поэтому мы думаем, что об оценке будем говорить тогда, когда будет уже непосредственно сделка. Есть инвестсообщество, банки, рыночная конъюнктура, опять же, играет немаловажную роль, и самое главное — темпы роста. Поэтому мы делаем наш продукт, считаем, что он востребованный и полезный для экономики в целом и для малого бизнеса в частности. И в оценке будем ориентироваться на какие-то рыночные мультипликаторы, возможно, с поправкой на возможности роста от той точки, где будут заходить инвесторы. Насколько я знаю, все инвесторы, которые зашли к нам на ранней стадии, довольны, и, возможно, будут участвовать и в новом размещении.

- Прогнозы по динамике рынка в целом благоприятствуют этим планам?

- Есть два способа анализа рынка — по объему бизнеса в деньгах и по количеству сделок. Большинство лизинговых компаний публикуют информацию о сделках в "Федресурсе", и мы проводим на этом основании количественный анализ. Средний чек у других компаний, может быть, чуть выше, чем наш, но, тем не менее, понятна температура по больнице.

Мы считаем, что по количеству сделок рынок в следующем году может вырасти в два раза. Потому что вовлеченность и активность малого бизнеса на достаточно высоком уровне, потребность в покупке нового оборудования сохраняется, в модернизации — тоже сохраняется. В деньгах здесь сложно прогнозировать, это мы узнаем с лагом, но в количественном выражении, я думаю, он в два раза вырастет.

- Каково соотношение лизинга и банковского кредитования в приобретении оборудования?

- Кредитное финансирование очень распространено, мы видим даже, что многие поставщики оборудования пользуются просто розничным кредитованием для покупки оборудования. То есть потребители в отсутствие правильных продуктов и структурированного подхода к бизнесу могут привлечь, например, потребительский кредит, чтобы купить оборудование. И срок полезного использования оборудования никак не будет связан со сроком потребительского кредита.

Во многом это меняется, когда появляются профессиональные компании, оказывающие услуги лизинга. Срок договора лизинга можно сбалансировать со сроком полезного использования, или, по крайней мере, с выручкой. И мы думаем, что бизнес все больше будет ориентироваться именно на лизинг. Он выгоднее по многим условиям. И доступнее — сделку можно оформить быстрее, чем кредитную. Для лизинга не нужен дополнительный залог, то есть само оборудование не является залогом, оно остается у лизинговых компаний, пока оно не выкуплено лизингополучателем.

- А ваша собственная структура фондирования, у вас хватает доступных кредитных ресурсов для того, чтобы обеспечивать рост портфеля, не сталкиваетесь ли вы тут с какими-то трудностями?

- С учетом того что сейчас произошло достаточно серьезное повышение ключевой ставки ЦБ, конечно, деньги очень сильно подорожали. И это скажется на лизинговых сделках. Но это свойственно всему рынку, все вынуждены с этим работать. А что касается доступности — да, мы достаточно успешно привлекали облигационные займы, у нас есть открытые банковские кредиты.

Мы планируем расширять сотрудничество с банками для финансирования оборудования. У многих банков есть продукты, связанные с колесной техникой или спецтехникой, кредитные линии для лизинговых компаний. Опыта работы с лизинговыми компаниями в части оборудования у банков меньше. Но понимание постепенно приходит, и мы будем расширять линейку банковских кредитов, как и заимствования на фондовом рынке через облигации. Пока достаточно, мы обеспечиваем наши темпы роста.

- А на облигационном рынке какие ближайшие планы?

- Мы в этом году уже выпустили два выпуска облигаций, один на 300 млн, другой на 400 млн рублей. И планируем в самое ближайшее время еще раз выйти на рынок облигаций и сделать еще одно размещение.

- Это будет выпуск сопоставимого размера?

- Да, будет сопоставимый объем с нашим предыдущим выпуском. Это удобный размер для инвесторов — наши выпуски в основном покупают физлица. И это тот размер, который можно разместить достаточно оперативно на рынке. Наши выпуски обычно размещаются за 1-2 дня. И нам удобно эти выпуски амортизировать. Все выпуски, которые мы выпускаем, с амортизацией, часть нашей выручки идет на погашение. Это позволяет комфортно сбалансировать долг, чтобы не было какого-то большого объема денежных средств, который надо накопить к дате погашения. Поэтому выпуски облигаций с амортизацией, с ежемесячным купоном, комфортны для нашего бизнеса с точки зрения прогнозируемости платежей.