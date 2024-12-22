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Дорога в обход Малых Вязём запущена в Подмосковье

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Московской области запустили дорожный обход деревни Малые Вязёмы.

"Он на новом уровне "замкнет" Центральную кольцевую автодорогу, разгрузит "узкое" место на ЦКАД", - сказал президент РФ Владимир Путин, который в воскресенье по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Малые Вязёмы - "населенный пункт, казалось бы, небольшой, но здесь люди теряли огромное количество времени в пробках: 4 км можно было проехать за 2 часа", а сейчас, после реализации проекта, этот участок можно проехать за 5 минут.

Суммарная протяженность всего участка составила чуть больше 4 км. В составе четырехполосной дороги с разделением потоков предусмотрены искусственные сооружения: путепровод через железную дорогу, путепровод внутри Малых Вязём, мост через реку Большая Вязёмка, тоннель под основным ходом ЦКАД. Дорогу огородят шумозащитными экранами.

Как сообщала ранее пресс-служба областного Минтранса, строительство обхода позволит разгрузить улично-дорожную сеть Малых Вязём и вывести поток транзитного транспорта за пределы деревни, а также поможет улучшить транспортное сообщение между подмосковными городами и сократить время в пути.

ЦКАД-5 протяженностью 76,4 км проходит по территории Наро-Фоминского, Одинцовского, Истринского, Солнечногорского округов и городского округа Звенигород Московской области.

Подмосковье Малые Вязёмы ЦКАД
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