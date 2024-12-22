Движение по Витебской развязке запущено в Петербурге

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Старт движению по Витебской развязке Западного скоростного диаметра (ЗСД) дан в Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"Она станет первым этапом создания перспективой Широтной магистрали (Широтная магистраль скоростного движения, ШМСД - ИФ), позволит горожанам прокладывать более удобные маршруты", - сказал президент РФ Владимир Путин по видеоконференцсвязи, отмечает пресс-служба.

"Магистраль изменит транспортную ситуацию в северной столице. Она обеспечит выезд на ЗСД грузового транзитного транспорта, выведет транзитные транспортные потоки с городских улиц на скоростные трассы -это порядка 70 тысяч машин в сутки. Витебская развязка напрямую свяжет восточные районы с центром Петербурга", - цитирует губернатора Петербурга Александра Беглова пресс-служба.

Для реализации проекта, как сообщает Смольный, Петербург получил 10 млрд рублей из федерального бюджета и столько же в рамках инфраструктурного кредита. Остальные средства - из городского бюджета и инвестиции.

При строительстве Витебской развязки были применены сложные инженерно-технологические решения. Основной ход проходит вдоль железной дороги, территория насыщена общественно-деловой застройкой. Дорога насчитывает шесть полос - по три в обоих направлениях движения. Расчетная скорость движения - 120 км/ч. Построены два путепровода через железнодорожные пути и надземный пешеходный переход.

Витебская развязка идет в восточном направлении от примыкания к ЗСД в районе Благодатной улицы, проходит в эстакадном исполнении над Московским проспектом и далее продолжается до Витебского проспекта. Развязка повышает доступность ЗСД для жителей южных районов Петербурга, дает автомобилистам возможность быстро добраться до северных районов города или выехать на КАД с существенной экономией топлива и времени.

В дальнейшем Витебская развязка соединит ЗСД со следующими этапами ШМСД. Это обеспечит непрерывность скоростного движения в направлении восточных районов Петербурга, а впоследствии и Ленинградской области.

Строительство Витебской развязки стартовало в 2021 году. Это первый этап создания ШМСД. Она обеспечит прямую связь восточных районов городской застройки с центром и югом города. Трасса выведет транзитные транспортные потоки на систему скоростных и непрерывных магистралей в обход улично-дорожной сети города.