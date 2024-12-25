В Москве в новогодние праздники все службы будут работать круглосуточно

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в новогодние праздники городские службы будут работать круглосуточно, сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

"К своевременной уборке снега подготовлено необходимое количество специализированной техники", - заверил он.

Кроме того, 1 410 аварийно-восстановительных бригад оснащены для оперативного устранения возможных инцидентов; в постоянной готовности силы и средства пожарно-спасательного гарнизона; на водных объектах дежурят спасатели, в чьем распоряжении больше 25 судов на воздушной подушке и другая техника, отметил мэр.

Особое внимание будет оказано местам проведения богослужений. В праздники на них будут дежурить пожарные, спасатели, сотрудники полиции и другие специалисты, пообещал Собянин.