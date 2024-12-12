Дептранс Москвы посоветовал не выезжать в город на личной машине 16-25 декабря

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы рекомендует не выезжать в город на личном автомобиле с 16 по 25 декабря из-за ожидаемого роста числа машин на дорогах в преддверии Нового года.

По прогнозам аналитиков Центра организации дорожного движения, в этот период число машин на улицах вырастет на 30-50 тысяч по сравнению с началом декабря и превысит 2,91 млн.

Во второй половине декабря движение будет особенно затруднено у крупных торговых центров, вокзалов и аэропортов и в центре города. Усугубить ситуацию могут снегопады. Поэтому Дептранс советует использовать в эти дни городской транспорт для поездок или отправляться за подарками до 16 декабря или после 25 декабря.

"По прогнозам аналитиков ЦОДД, 1 января число автомобилей на дорогах столицы снизится до 1,22 млн. В новогодние каникулы показатель составит в среднем 2,08 млн авто - это на 29% меньше, чем в самую загруженную неделю декабря", - заявил через пресс-службу заммэра города Максим Ликсутов.

По его словам, наиболее востребованными у горожан, в том числе автомобилистов, станут центр города, парки и места проведения новогодних представлений. Ситуационный центр ЦОДД и Дорожный патруль будут работать даже в новогоднюю ночь.