Новогодняя ночь в Москве будет теплой

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Температура на 3-4 градуса выше нормы прогнозируется в Москве в новогоднюю ночь, столбики термометров минимально будут показывать -5 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В новогоднюю ночь будет погода теплая. Она будет примерно на 3-4 градуса выше нормы. По сегодняшним расчетам, 1 января начнется небольшое понижение температуры: и ночью, и днем 0...-5 градусов", - сказал Вильфанд.

Он также уточнил, что в течение всех оставшихся дней года "температура будет высокая, она будет на 4-6 градусов выше нормы". Так, в четверг в Москве ночью -1...-3, днем - 0...-2.

"А дальше изменение циркуляции приводит к тому, что в течение всех оставшихся дней, с 27 по 31 декабря, температура будет близка к нулевой отметке, ночью совсем небольшой минус - -1...-2 градуса, днем -1...+1", - добавил Вильфанд.

В течение ближайших дней значительных осадков не ожидается.

Также, по предварительным расчетам, 2 и 3 января температура будет ниже, чем в последние дни года. В Москве ночная температура будет в диапазоне -3...-5, дневные температуры -2...-4.