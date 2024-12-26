"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве и области из-за гололедицы и тумана

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Москве и Московской области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах и тумана, следует из данных Гидрометцентра России.

Согласно прогностической карте, в Москве и Подмосковье до конца дня 2 января сохраняется предупреждение о потенциально опасной погоде из-за гололедицы на дорогах.

Также в московском регионе с 9:00 до 21:00 27 декабря местами прогнозируется туман с ухудшением видимости до 200-700 метров.