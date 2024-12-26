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ЦППК назначит более 200 дополнительных поездов в новогодние праздники

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой (МЖД) внесли корректировки в расписание в предпраздничные и праздничные дни, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦППК.

Так, в Московском транспортном узле поезда на всех направлениях будут ходить следующим образом: 28 декабря - по расписанию пятницы, с 29 декабря по 7 января - расписанию субботы, 8 января - расписанию воскресенья, 9 января - расписанию понедельника.

В новогоднюю и рождественскую ночи движение поездов Московских центральных диаметров (МЦД) будет продлено до 03:00. Интервалы движения по МЦД-1, МЦД-4 составят 20 минут, по МЦД-2, МЦД-3 - 15 минут.

С 27 декабря по 9 января назначено 205 дополнительных поездов, в том числе 63 поезда 1 января и 68 поездов 7 января. С 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января назначены дополнительные поезда на Московских центральных диаметрах. Некоторые поезда будут продлены, отметили в компании.

МЖД ЦППК МЦД Москва
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