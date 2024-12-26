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В новогодние праздники парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - С 30 декабря по 8 января парковка на всех столичных улицах будет бесплатной, в том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 руб./час, а также в зонах динамического тарифа, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В дни новогодних праздников парковка на улицах столицы бесплатная. Несмотря на то, что машин станет меньше, потому что многие москвичи в это время уезжают из города, мы просим водителей парковаться аккуратно и соблюдать правила дорожного движения", - сказал Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Парковки со шлагбаумом продолжат работать платно по действующим тарифам.

Максим Ликсутов Москва
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