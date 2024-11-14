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Низкая цена на парковках с динамическим тарифом в центре Москвы действует в среднем 23% времени

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Низкая стоимость парковки на пяти улицах в центре Москвы, где запущен с 1 ноября для водителей в пилотном режиме динамический тариф, держится в среднем 23% времени в течение суток, сообщил в четверг заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы запустили в пилотном режиме динамический тариф на парковку по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. Это дает возможность водителям оставлять автомобили в центре города по минимальной цене, когда парковки не заняты. Первые результаты показывают, что низкая стоимость там держится в среднем 23% времени в течение суток", - сообщил Ликсутов, его слова приводятся в телеграм-канале департамента транспорта.

В дептрансе уточнили, что динамический тариф не поднимается выше 60 рублей в час на площади Тверская Застава 62% времени в течение суток, на улице Ильинка - 32% времени, на Рождественском бульваре - 14% времени. На Никитском переулке тариф не выше 60 рублей в час держится 11% времени, на Новой площади - 6% времени.

МоскваТарифы на ряде парковок в центре Москвы повысят до 450 руб./час с 1 ноябряЧитать подробнее

С 1 ноября для всех водителей стал доступным в пилотном режиме динамический тариф на парковку на пяти улицах - Ильинка, Новая Площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок, Рождественский бульвар.

Для этих улиц стоимость парковки будет начинаться от нуля рублей при минимальной занятости машиномест и изменяться в зависимости от загруженности участка. Если на парковке практически не останется свободных мест, то максимальная стоимость составит 800 рублей в час.

Стоимость парковки в конкретное время определяется на основании прогнозируемых данных по загруженности парковки. Ознакомиться и рассчитать итоговую цену можно в приложении "Парковки России". Итоговая рассчитанная стоимость не может поменяться в течение всего оплаченного времени, доплачивать за парковку не придется.

Динамический тариф позволит автомобилистам заранее продумывать свой маршрут с учетом прогнозируемой стоимости парковки, сообщили ранее в дептрансе.

Максим Ликсутов Москва
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