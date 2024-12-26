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В Москве число ДТП с машинами каршеринга снизилось за год на 17%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Москве с января по ноябрь 2024 года количество ДТП с участием автомобилей каршеринга снизилось на 17% в годовом исчислении, а число жертв таких ДТП сократилось почти в 2 раза, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Каршеринг, несмотря все равно на достаточно высокое количество аварий, становится надежнее и безопаснее (...) с января по ноябрь 2024 число ДТП с участием автомобилей каршеринга снизилось в Москве на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число погибших снизилось на 47%, раненых на 19%", - сказал Ликсутов журналистам в четверг.

Он отметил, что безопаснее каршеринг стал в том числе благодаря работе операторов каршеринга.

Ликсутов назвал Москву мировым лидером по количеству машин каршеринга, в парках операторов их 40 тысяч. Число пользователей сервисов с 2015 года выросло в 123 раза с 30 тысяч до 1,7 млн пользователей в 2024 году.

Говоря о такси, заммэра уточнил, число с 2019 года число ДТП с участием автомобилей такси снизилось на 4%, число погибших на 16% и раненых на 7%.

Максим Ликсутов Москва
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