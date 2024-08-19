СЕО "Делимобиля": Наш парк является нашим валютным хеджем

Елена Бехтина рассказала, что менеджмент "Делимобиля" готов рекомендовать выплату дивидендов за I полугодие

Елена Бехтина Фото: Пресс-служба

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") по итогам I полугодия отчиталось о поступательном росте выручки на 46% при замедлении темпов роста EBITDA до 10% - на фоне активных инвестиций в расширение и поддержание бизнеса. О том, как компания в дальнейшем планирует монетизировать бизнес, взаимоотношениях с иностранными и отечественными контрагентами, а также потенциальных первых дивидендах в интервью "Интерфаксу" рассказала генеральный директор "Делимобиля" Елена Бехтина.

- Какие основные драйверы роста выручки в I полугодии 2024 года? Ожидаете ли вы ускорения динамики во второй половине года и до каких показателей? Какой у вас прогноз по доходам на весь 2024 год?

- Выручка растет опережающими прогнозы темпами за счет роста спроса на наши услуги. Клиентов становится больше как в традиционных городах, так и там, где мы только открыли сервис - Уфа и Сочи.

По итогам первых 6 месяцев выручка показала рост на 46%, до 12,7 млрд рублей. А выручка от предоставления услуг каршеринга увеличилась на 51%, составив 82% от общей выручки, - до 10,4 млрд рублей, что выше наших прогнозов и быстрее ожиданий индустриальных экспертов.

В целом компания придерживается планов, которые озвучивала в рамках выхода на IPO.

- EBITDA в отчетном периоде продемонстрировала снижение темпа роста до 10% (за I полугодие 2023г - 91%, за весь 2023г - 60%) - с чем это связано? В какие сроки и за счет чего компания планирует восстановить прежний темп? Или прежний темп в принципе уже не достижим?

- В I полугодии мы активно инвестировали, чтобы заложить основу для продолжения устойчивого роста в среднесрочной перспективе - в расширение географического покрытия, в новые автомобили, в станции технического обслуживания (СТО) и ИТ-проекты, например, новую платформу для продажи авто, обучение и развитие, в первую очередь, технического персонала - все это повлияло на темпы роста прибыльности. Однако мы планируем восстановление темпов роста прибыльности до средне-исторических.

- Какие факторы оказали влияние на размер чистой прибыли за I полугодие?

- Инвестирование компании в сервисную инфраструктуру (открытие новых СТО), персонал и в инновационные решения, обеспечивающие технологическое лидерство, а также реализация ряда инициатив, среди которых - расширение прямого импорта запчастей, усиление автоматизации бизнес-процессов по обслуживанию и ремонту авто служат основой как для дальнейшего роста выручки, так и контроля расходов и роста рентабельности. Дополнительно на чистую прибыль повлиял рост расходов на финансирование, а также увеличение стоимости финансирования.

Но ключевое - мы остаемся на территории чистой прибыли, несмотря на агрессивные инвестиции и макроэкономические факторы.

- Какой у компании совокупный объем CAPEX за период и его динамика? Планируете ли вы сохранить текущий уровень инвестактивности во II полугодии или он будет сдержаннее? В будущем "Делимобиль" планирует сохранить концепцию инвестирования: более активно инвестировать в первой половине года и получать эффект от этого во втором полугодии или CAPEX будет более сбалансированным на всем протяжении года?

- CAPEX в строгом финансовом определении, который отражается в отчете о движении денежных средств, у нас не очень большой. Циклы инвестирования и разбивка по полугодиям будут зависеть в первую очередь от спроса на наши услуги - пока мы видим, что рынок не насыщен, и стремимся расти на этой волне спроса.

В ближайшее время мы планируем выйти в один новый город, но пока не можем его назвать, а также открыть еще 3-4 новых СТО, благодаря чему общая площадь сервисных центров увеличится в 1,5-2 раза по сравнению с 2023 годом.

Поскольку размер парка вырос значительно, и у нас есть планы по дальнейшему увеличению флота, нам требуются дополнительные мощности для его обслуживания и ремонта, а также новый персонал и развитие технологической платформы - тут мы стараемся покрыть не только текущие потребности, но смотрим вперёд, планируем мощности СТО под будущий рост.

Наши стратегически цели - иметь собственную СТО в каждом городе присутствия, а также увеличить самостоятельное обслуживание парка с текущих 50%. Сейчас, даже с учётом этого активного роста, наши собственные СТО закрывают не все наши потребности. Мы также планируем оказывать сервис и сторонним компаниям, монетизировать мощности, но пока оттачиваем все процессы на своём автопарке. На текущем этапе операционная инфраструктура требует инвестиций на вырост, которые окупятся и дадут дополнительную эффективность в перспективе.

Мы также активно нанимаем технический персонал, численность которого планируем удвоить в этом году, но видим дефицит на рынке, сопряженный с ростом зарплаты. Кроме того, мы дополнительно модернизируем наши действующие станции.

Инвестиции в собственную операционную инфраструктуру и персонал являются залогом для дальнейшего агрессивного роста нашего бизнеса на фоне спроса со стороны клиентов.

Тем более, что средний возраст легковых авто в России продолжает увеличиваться - по данным "Автостата", на начало 2024 года он составляет уже 15,2 года, что в перспективе будет сказываться на удорожании услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей. Поэтому наши инвестиции не только будут залогом нашей эффективности, но и окажутся востребованы со стороны третьих лиц.

- Какова долговая нагрузка компании и ее динамика за полугодие? Планируете ли дальше сокращать долг перед основным акционером? Какой уровень долговой нагрузки компания считает для себя оптимальным, как будете оптимизировать долг?

- Соотношение чистый долг/ EBITDA по итогам I полугодия 2024 года составило 3,7х, это выше чем в начале года, но в первую очередь за счет тех инвестиций, которые направлены на рост компании - расширение автопарка и развитие операционной инфраструктуры. До IPO мы погасили большую часть акционерного долга и сейчас у нас осталось около 2 млрд рублей обязательств перед акционерами. Комфортный уровень для нас ниже 3х чистый долг/EBITDA - движение к этому показателю будет в первую очередь за счет роста EBITDA.

- В день IPO бенефициар "Делимобиля" Винченцо Трани рассказывал, что если будет возможность - компания выплатит дивиденды за I полугодие 2024 года. Раз показатель чистый долг/EBITDA за полугодие составил 3,7х - получается, дивиденды за отчетный период у вас выплатить не получится?

- Продолжающийся высокий рост спроса на наши услуги, опережающий прогнозы, и работающая бизнес-модель дают менеджменту основания рекомендовать совету директоров выплатить первые в истории компании дивиденды уже по итогам первого полугодия 2024 года.

- О каком объеме дивидендов может идти речь?

- Так как этот вопрос находится в компетенции совета директоров, рекомендация будет объявлена позднее.

- У компании и контролирующих акционеров в августе истекает период lock-up после IPO. Анализировали для себя возможность проведения SPO/buyback?

- Да, lock-up период действительно истек в начале августа. Мы постоянно смотрим на рынок и ориентируемся на экономическую целесообразность в привлечении капитала, но на данный момент таких планов нет.

- Если в июле "Делимобиль" выполнил свой прогноз на 2024 год по количеству авто, парк которых превысил 30 тыс. - то до какого количества рассчитываете теперь нарастить парк по итогам 2024 года?

- Рост автопарка - не самоцель. Развитый автопарк позволяет удовлетворять динамично растущий спрос и предлагать хороший и доступный сервис клиентам, заменяя личный автомобиль. В каршеринге важно, чтобы машина, когда она нужна, была в шаговой доступности - 3-5 минут пешком, и мы такую доступность можем обеспечить. В результате, активно растущий автопарк увеличивает потребление среди текущих клиентов и даёт приток новых.

Мы показываем отличные темпы спроса - количество проданных минут увеличилось на 31% год к году, а количество пользователей сервиса превысило 10 млн человек.

Текущая ситуация с кредитной ставкой способствует спросу на каршеринг, так как приобретать и содержать личное авто становится все дороже. Мы видим огромный потенциал для своего развития и используем его.

При этом около 95% нашего автопарка - это именно авто на каждый день (эконом и комфорт-класс), около 4% занимают машины бизнес- и премиум-класса, еще 1% приходится на грузовые фургоны и для компаний, частных клиентов, которым что-то нужно перевезти, это перспективное для нас направление. В этом году мы также запустили новый сегмент - минивэнов.

Помимо развития сервиса в тех городах, где мы уже есть, мы впервые за последние несколько лет вернулись к запуску новых городов, и им тоже нужны авто.

Да, на этот год мы намечали для себя рост автопарка до 30 тыс. к концу года, получилось быстрее. До конца 2024 года будем добавлять еще машины с учетом потребностей и задач бизнеса.

- Машины дорожают не только для частных лиц, они дорожают в целом для всего рынка. Какое влияние это оказывает на вас?

- Финансовые условия, по которым мы привлекаем денежные средства на покупку автомобилей, недоступны для частных лиц, для которых покупка и обслуживание собственной машины становятся дороже; растет и стоимость автокредитов.

Можно сказать, что наш парк является валютным хеджем - покупая автомобиль, мы фиксируем стоимость машин в рублях. Структура рынка в России сейчас во многом зависит от импортируемых автомобилей, а валютный курс является одним из компонентов ценообразования на нем. Сейчас растет цена не только на новые машины, но и на подержанные - в том числе из-за девальвации рубля. Поэтому наш парк является активом, который растет в цене. И это положительный фактор для нашего бизнеса.

На протяжении последних нескольких лет мы продаем подержанные машины, которые используем в парке в течение 6 лет. В I полугодии этого года мы продали около 400 автомобилей. Выручка от продажи подержанных автомобилей составила 314 млн рублей.

Теперь планируем это направление масштабировать и продавать через новую платформу "Купимобиль" несколько тысяч автомобилей в год - как своих, так уже и партнерских. Видим, что спрос тут есть - как со стороны юридических лиц, так и физических, а емкость рынка б/у автомобилей довольно велика.

- Комментируя операционные показатели за I полугодие, вы рассказывали, что перешли от 3-летних лизинговых контрактов на 4-летние. Можете объяснить - чем это выгоднее?

- Эта часть нашего бизнеса достаточно гибкая - мы подстраиваемся под внешние условия, в первую очередь, стоимость лизинга в разные периоды и можем как удлинять, так и сокращать сроки лизинговых контрактов, а также переходить между фиксированной и плавающей ставкой. Это один из инструментов управления ликвидностью и долговой нагрузкой для нас.

- Насколько остро стоит проблема осуществления расчетов при поставках запчастей из-за рубежа? Как решаются проблемы при расчетах с китайскими контрагентами? Как осуществляются расчеты с иностранными поставщиками авто и запчастей?

- Мы видели затруднения с платежами с нашими иностранными контрагентами, которые поставляют запчасти, в конце I и начале II кварталов - что, помимо курса, сказалось на себестоимости запчастей, платежи шли дольше обычного и существенно дороже. Сейчас ситуация нормализуется, мы ищем альтернативные способы платежей, однако стоимость этой банковской услуги существенно выросла.

Автомобили мы закупаем в России, за рубли - это официально импортируемые машины - и проблемы с расчетами не существует.

Единственное, что мы закупаем в валюте - это частично запчасти.

- Сколько автомобилей китайских марок сервис приобрел за полугодие и сколько планируется за этот год в целом? Какова динамика поставок г/г? Насколько остро стоит проблема с обслуживанием этих машин и чем это обслуживание сейчас отличается от того, как оно было организовано в докризисном периоде?

- Сейчас порядка 30% нашего автопарка составляют автомобили китайских производителей. Годом ранее, по итогам первых шести месяцев, доля китайских брендов была чуть более 10%. При этом мы добавляем в свой парк также автомобили привычных европейских и российских марок.

За последние годы китайские автомобили вышли на новый уровень как по качеству, так и комфорту, миф о низком уровне китайского автопрома давно уже изжил себя. Сложностей с обслуживанием и ремонтом у нас нет благодаря отлаженным цепочкам поставок и тесному взаимодействию с представительствами китайских производителей.

Для управления и обслуживания парка машин мы используем собственную технологическую платформу и сеть сервисных станций. Чтобы обслуживание автопарка было быстрее и дешевле, мы напрямую взаимодействуем с поставщиками запасных частей из Китая, планируем наращивать и развивать собственный импорт.

- В сентябре 2023 года "Делимобиль" договорился о сотрудничестве с производителем отечественных электромобилей "Атом". В силе ли планы о закупке 25 тыс. электромобилей и когда она может быть реализована? Может быть, вы уже бронировали машины? Насколько в целом понятна экономика "Атома" с точки зрения работы этой машины в каршеринге? Какое соотношение а/м с бензиновым двигателем и электромобилей в парке экономически целесообразно?

- Мы видим перспективу в рынке электромобилей, рассматриваем расширение выбора таких машин, и одним из наших стратегических партнеров в этом направлении является "Атом": следим за разработкой их автомобиля и ожидаем тестов. Ключевыми факторами для дальнейшего проникновения электромобилей в каршеринг является развитие городской зарядной инфраструктуры, а также предоставление возможных мер поддержки для операторов, включая льготный лизинг, парковки, налоговые льготы и пониженные тарифы на электроэнергию.

Развивая наш сервис, мы хотим не только улучшить качество жизни пользователей, но также внести свой вклад в улучшение экологической ситуации городов. Поэтому кроме первых электромобилей, которые мы запустили в 2022 году, мы предлагаем для аренды безопасные машины класса не ниже "Евро-5", а часть авто перевели на метановое топливо.

- Амбиции расширения присутствия в парках такси и каршеринга ранее заявлял "АвтоВАЗ". Достаточно ли интересны новые модели компании - Lada Aura и Lada Iskra - для будущих закупок в ваш парк? Планируете ли приобретать автомобили Lada?

- Сейчас мы изучаем возможность сотрудничества с ними.

Автомобили для нас важный актив, и при их выборе мы используем скоринговую модель, которая учитывает различные параметры: цена, операционные метрики обслуживания авто, стоимость запчастей, потенциальный спрос со стороны клиентов и др. Поэтому мы всегда рассматриваем все марки; из российского автопрома у нас уже есть "Москвичи" и грузовики от Sollers, мы также активно приобретаем машины китайских брендов с локальной сборкой, например, авто Haval.

- Если на конец сентября Б1 оценивала долю "Делимобиля" на рынке каршеринга по количеству поездок в РФ на уровне 40%, а в Москве - на уровне 50%, то какое распределение долей по состоянию на середину 2024 года?

- В Москве мы выросли на несколько процентных пунктов, однако наши коллеги по рынку также активно развиваются, что еще раз подчеркивает, что популярность каршеринга не ослабевает, а наоборот, набирает темп и рынок еще далек от насыщения. В регионах мы имеем наиболее широкое покрытие, зачастую мы являемся единственным каршерингом в городе. В целом по стране наша доля составляет около 40%.

Кстати, экономика работы сервиса в регионах не менее эффективна, чем в Москве. Все регионы показывают хорошую динамику. Это подтверждает потенциал для дальнейшей экспансии в крупные города и увеличения доли в тех городах, где мы уже есть.

Замечу, что доля каршеринга в России относительно общего парка легковых автомобилей остаётся меньше 1% - и это наглядно говорит о том, что у бизнес-модели совместного использования авто есть куда расти. В деньгах рынок услуг каршеринга в стране будет расти, по мнению Б1, со среднегодовыми темпами 40% до 2028 г.

- Какие города еще готовы к появлению услуги каршеринга?

- Наш выход в Сочи показывает, что работа в новых городах становится операционно эффективной быстрее, чем это происходило в предыдущие годы.

В рамках нашей стратегии мы планируем выходить в 3-5 новых городов ежегодно, это города с населением от 500 тыс. человек и выше - таких более 30 в России. При выборе новых городов мы используем многофакторную модель, которая оценивает перспективность каждого города по 30 параметрам - смотрим в первую очередь на социально-экономические факторы и развитость транспортной инфраструктуры городов, интерес к сервису. Наш публичный статус, в том числе, помогает в региональном развитии, администрации разных городов начинают сами обращаться к нам с предложением запустить сервис у себя в городах, что в очередной раз подчеркивает высокий потенциал развития рынка в регионах. Для города наши машины - эффективное дополнение транспортной системы, увеличение туристической привлекательности, новые рабочие места, инвестиции.

В целом каршеринг находится на начальной стадии развития даже в крупных регионах и проникновение сервиса еще далеко до целевого.

- На рынке крупнейших городов есть место для новых игроков, или сейчас билет, к примеру, в Москву будет уже слишком дорог?

- На наш взгляд, рынок сформировался и консолидирован - сейчас на рынке есть четыре основных игрока, и мы занимаем лидирующую позицию. С учетом стоимости новых автомобилей, инвестиций в инфраструктуру и ИТ, маркетинг для привлечения клиентов сложно себе представить, что появится новый игрок, который будет готов к многомиллиардным инвестициям.

- Как менялось пользовательское поведение за годы развития каршеринга в России? С точки зрения соблюдения ПДД, манеры вождения? О чем говорит статистика аварийности, вообще средний пользователь каршеринга - каков он? Противоправных действий (взломы чужих аккаунтов и пр.) стало больше или меньше?

- Безопасность на дороге - наш приоритет. Мы реализуем стратегию по повышению безопасности, мотивируем соблюдать ПДД и развиваем культуру ответственного вождения. И могу констатировать, что с каждым годом ситуация улучшается, как с точки зрения снижения аварийности, так и осознанности пользователей сервиса.

У нас есть эффективная интеллектуальная система скоринга. Например, в режиме реального времени мы анализируем стиль вождения, что влияет на внутренний рейтинг водителей, доступные ему категории машин и стоимость поездок, водить аккуратнее - дешевле. В сервисе также действует система распознавания лиц - перед началом аренды происходит идентификация водителей и верификация, что позволяет в автоматическом режиме убедиться, что за рулем находится владелец аккаунта, в противном случае начать поездку не получится. Есть тестирование для ночных аренд, которое оценивает скорость реакции водителя и степень концентрации внимания, что снижает вероятность нетрезвого вождения.

Сейчас совместно с Департаментом транспорта Москвы и научно-исследовательским центром "НАМИ" мы разрабатываем проект по автоматическому снижению скорости, задача которого - минимизировать фактор несоблюдения скоростного режима, и дальше сокращать количество ДТП, а также стимулировать ответственное вождение авто в Москве. Ожидаем установления экспериментального правового режима, после этого приступим к поэтапному пилотированию этого решения. Сейчас ведется согласование проекта постановления в заинтересованных министерствах и ведомствах, после чего он будет направлен на утверждение в правительство РФ.