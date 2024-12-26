Поиск

Объявления в поездах красной ветки метро в Москве планируется сделать с помощью нейроголоса

До 30% всей навигации в метро к 2030 году переведут в цифровой формат

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Нейроголос планируют внедрить для информирования пассажиров в поездах Сокольнической линии московского метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Попробуем сделать аудиоинформирование в поездах Сокольнической линии метро при помощи нейроголоса на основе голосов нынешних дикторов московского транспорта", - сказал Ликсутов журналистам.

"До 2030 года 30% всей навигации метро будет уже только на цифровых носителях", - отметил он.

По словам заммэра, от привычных печатных систем навигации будет совершен переход к полностью цифровым навигационным элементам, "информация на которых будет меняться фактически в режиме онлайн".

Москва Метрополитен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Москвы пока не собираются ограничивать работу мигрантов в такси

Власти Москвы пока не собираются ограничивать работу мигрантов в такси

Пробки в Москве достигли 9 баллов

Москва удвоит количество учащихся в колледжах

Объединенная Wildberries и Russ купит под штаб-квартиру строящийся БЦ в "Москва-Сити"

Суд в РФ назначил три года подданному Нидерландов за нападение на полицейского

Программа реновации в Москве после 2032 г. включит 9- и 12-этажные дома

Программа реновации в Москве после 2032 г. включит 9- и 12-этажные дома

Новогодняя ночь в Москве будет теплой

В столичном регионе теплая погода сохранится до конца года

В Москве на следующей неделе прогнозируется оттепель

В Москве на следующей неделе прогнозируется оттепель

Солнечная погода будет в Москве в самый короткий день в году

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5600 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау44 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2072 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов175 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова13 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });