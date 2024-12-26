Объявления в поездах красной ветки метро в Москве планируется сделать с помощью нейроголоса

До 30% всей навигации в метро к 2030 году переведут в цифровой формат

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Нейроголос планируют внедрить для информирования пассажиров в поездах Сокольнической линии московского метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Попробуем сделать аудиоинформирование в поездах Сокольнической линии метро при помощи нейроголоса на основе голосов нынешних дикторов московского транспорта", - сказал Ликсутов журналистам.

"До 2030 года 30% всей навигации метро будет уже только на цифровых носителях", - отметил он.

По словам заммэра, от привычных печатных систем навигации будет совершен переход к полностью цифровым навигационным элементам, "информация на которых будет меняться фактически в режиме онлайн".