В Москве на зеленой ветке метро в поездах внедряют нейроголос

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В московском метро в трех поездах Замоскворецкой линии появилась технология аудиоинформирования с помощью нейроголоса, до конца июня она появится во всех составах, сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В прошлом году аудиообъявления, которые мы подготовили при помощи сервиса синтеза речи, зазвучали в поездах Сокольнической линии и в первом в мире полностью беспилотном трамвае, который регулярно перевозит пассажиров. Будем применять технологию и на других линиях метро, а также за его пределами", - заявил он.

Аудиосообщения озвучивают информацию о всех 24 станциях Замоскворецкой линии, 18 пересадках на другие линии метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры, информацию о выходах к железнодорожным, речным и автовокзалам, а также автобусам сразу до двух столичных аэропортов и Аэроэкспрессам до них, а также о правилах безопасности и культуре поведения.

Данная технология нужна во время открытия новых станций, пересадок, а также изменений в работе метро - можно оперативно создавать привычные аудиосообщения без прямого участия дикторов. Они не будут отличиться от записанных ранее, пояснил зам

Максим Ликсутов Дептранс Москва Московский метрополитен Замоскворецкая линия
В Москве в течение четверга ожидаются дождь и сильный ветер

Температура в Москве с четверга вернется к значениям начала апреля

 Температура в Москве с четверга вернется к значениям начала апреля

ФСБ сообщила о предотвращении взрыва у объектов Минобороны РФ в Москве

Восстановлено движение на всей красной ветке московского метро

 Восстановлено движение на всей красной ветке московского метро

Пассажиров поезда на красной ветке метро в Москве эвакуировали из-за неисправности состава

 Пассажиров поезда на красной ветке метро в Москве эвакуировали из-за неисправности состава

На красной ветке метро Москвы нет движения между "Парком Культуры" и "Бульваром Рокоссовского"

Один человек погиб, двое пострадали в ДТП на Садовом кольце в Москве

Кратковременное потепление в Москве в среду сменится новой волной холода в четверг

 Кратковременное потепление в Москве в среду сменится новой волной холода в четверг

В Москве на четырех участках заработала "зеленая волна" для городского транспорта

 В Москве на четырех участках заработала "зеленая волна" для городского транспорта

Каршеринг в Москве ввел обязательные когнитивные проверки для водителей ночью и утром

 Каршеринг в Москве ввел обязательные когнитивные проверки для водителей ночью и утром
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9098 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1866 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 157 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов