В Москве на зеленой ветке метро в поездах внедряют нейроголос

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В московском метро в трех поездах Замоскворецкой линии появилась технология аудиоинформирования с помощью нейроголоса, до конца июня она появится во всех составах, сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В прошлом году аудиообъявления, которые мы подготовили при помощи сервиса синтеза речи, зазвучали в поездах Сокольнической линии и в первом в мире полностью беспилотном трамвае, который регулярно перевозит пассажиров. Будем применять технологию и на других линиях метро, а также за его пределами", - заявил он.

Аудиосообщения озвучивают информацию о всех 24 станциях Замоскворецкой линии, 18 пересадках на другие линии метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры, информацию о выходах к железнодорожным, речным и автовокзалам, а также автобусам сразу до двух столичных аэропортов и Аэроэкспрессам до них, а также о правилах безопасности и культуре поведения.

Данная технология нужна во время открытия новых станций, пересадок, а также изменений в работе метро - можно оперативно создавать привычные аудиосообщения без прямого участия дикторов. Они не будут отличиться от записанных ранее, пояснил зам