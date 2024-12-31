Транспорт в новогоднюю ночь в Москве будет работать без перерыва

Парковка до 8 января будет бесплатной

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - С 31 декабря на 1 января метро, МЦК, а также наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта в Москве будут работать всю ночь, проезд с 20:00 до 06:00 будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В новогоднюю ночь - с 20:00 до 06:00 - проезд на метро, МЦК и наземном городском транспорте будет бесплатным", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что перевозить пассажиров будут 140 наиболее востребованных маршрутов наземного городского транспорта и 18 регулярных ночных маршрутов. Работу МЦД продлят до 3 часов ночи.

"На Рождество метро и МЦК будут работать до 2:00, МЦД - до 3:00, а также 149 маршрутов наземного городского транспорта - до 3:30", - уточнил мэр.

Кроме того, с 30 декабря по 8 января парковка на улицах города будет бесплатная, кроме парковок со шлагбаумом.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января транспорт Москвы будет работать без перерыва.

Проезд на МЦД будет осуществляться в соответствии с действующими тарифами.

Также в мэрии сообщили, что в метро будет организована трансляция в прямом эфире новогоднего обращения Президента России Владимира Путина. Аудиотрансляцию можно будет услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций. На экранах в метро и наземном транспорте будет также транслироваться поздравление мэра Москвы Сергея Собянина.

"На всех объектах транспортного комплекса будут усилены меры безопасности. Призываем пассажиров с пониманием отнестись к возможным досмотровым и проверочным мероприятиям", - добавили в мэрии.