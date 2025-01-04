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Открылся совместный вестибюль станции "Печатники" БКЛ и Люблинско-Дмитровской линии метро

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Москве начал работу объединенный вестибюль станции "Печатники" Большой кольцевой линии (БКЛ) и Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Позади еще один важный этап формирования городского вокзала Печатники, который соединяет две линии метро, станцию МЦД-2 (второй линии Московских центральных диаметров) и наземный транспорт. Теперь на станцию "Печатники" БКЛ со стороны улицы Гурьянова можно пройти без пересадок", - написал Собянин в своем телеграм-канале в субботу.

Мэр уточнил, что по конструкции и облику вестибюль повторяет действующий №2. Оба сооружения выполнены в чeрно-серой гамме и по форме напоминают книжные полки, отметил Собянин.

По его словам, новый выход улучшит транспортную доступность для 31,4 тыс. москвичей, и перемещаться по городу будет еще удобнее и быстрее.

Москва БКЛ Метрополитен Сергей Собянин
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