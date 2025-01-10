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Около 40 новых станций метро планируется построить в Москве к 2030 году

Около 40 новых станций метро планируется построить в Москве к 2030 году
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Около 40 новых станций метро планируется построить в Москве к 2030 году, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Восемь из них открылись для пассажиров в 2024 году, сообщил мэр.

Он напомнил, что в прошлом году в столице появилась Троицкая линия, а на Сокольнической добавилась еще одна станция - "Потапово". Накануне Нового года были достроены станции "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская".

"В новом году откроем участок Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до станции "Новаторская" с четырьмя станциями: "ЗИЛ" и "Крымская" с пересадками на МЦК, "Академическая" с пересадкой на Калужско-Рижскую линию и "Вавиловская". А к 2030 году 16-я линия московской подземки прирастет станциями "Сосенки", "Летово", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк", - добавил Собянин.

Он уточнил, что первые станции Рублево-Архангельской линии метро откроются в 2026 году.

Кроме того, идет полным ходом строительство станции "Достоевская" - первой на Кольцевой линии за 70 лет. В планах завершить работы в 2030 г. Кроме того, специалисты начнут сооружать "Гольяново" - новую конечную станцию Арбатско-Покровской линии. Работы должны завершить в 2028 году. В 2025 году продолжится проектирование будущей Бирюлевской линии. Планируется, что на линии будет 10 станций.

Параллельно в городе продолжит развиваться инфраструктура наземного метро.

Сергей Собянин метро Троицк МЦК Москва
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