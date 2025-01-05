Полицейские задержали двоих подозреваемых в поджоге поездов в Подмосковье

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Столичные транспортные полицейские совместно с УФСБ России установили и задержали двоих подозреваемых в поджоге двух электропоездов в подмосковных Лобне и Дмитрове, сообщает в воскресенье пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками (...) установлены и по месту жительства в Московской области задержаны причастные к совершению поджогов молодые люди 2004 и 2001 годов рождения", - говорится в сообщении.

Как пояснили подозреваемые правоохранительным органам, действуя по указанию куратора в мессенджере, за вознаграждение, они подожгли сначала один электропоезд, но из-за того, что пожар самоликвидировался, они совершили вторую попытку поджога, другого электропоезда и в другом месте.

В полиции отметили, что "за проделанную работу молодым людям пообещали более ста пятидесяти тысяч рублей".

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). В настоящий момент фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.