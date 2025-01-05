Поиск

Полицейские задержали двоих подозреваемых в поджоге поездов в Подмосковье

Полицейские задержали двоих подозреваемых в поджоге поездов в Подмосковье
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Столичные транспортные полицейские совместно с УФСБ России установили и задержали двоих подозреваемых в поджоге двух электропоездов в подмосковных Лобне и Дмитрове, сообщает в воскресенье пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками (...) установлены и по месту жительства в Московской области задержаны причастные к совершению поджогов молодые люди 2004 и 2001 годов рождения", - говорится в сообщении.

Как пояснили подозреваемые правоохранительным органам, действуя по указанию куратора в мессенджере, за вознаграждение, они подожгли сначала один электропоезд, но из-за того, что пожар самоликвидировался, они совершили вторую попытку поджога, другого электропоезда и в другом месте.

В полиции отметили, что "за проделанную работу молодым людям пообещали более ста пятидесяти тысяч рублей".

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). В настоящий момент фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подмосковье Дмитров Лобня МВД РФ ФСБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Оттепель придет в Москву после рождественской ночи

Оттепель придет в Москву после рождественской ночи

Тарифы на проезд в московском транспорте изменятся со 2 января

Тарифы на проезд в московском транспорте изменятся со 2 января

В Москве ночью снег с дождем продолжится

В Москве ночью снег с дождем продолжится

В Москве до вечера ожидается снегопад, ветер и гололедица

В Москве до вечера ожидается снегопад, ветер и гололедица

Уходящий год стал самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений

Уходящий год стал самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений

Транспорт в новогоднюю ночь в Москве будет работать без перерыва

Транспорт в новогоднюю ночь в Москве будет работать без перерыва

Синоптики пообещали москвичам "волшебную" новогоднюю ночь

Синоптики пообещали москвичам "волшебную" новогоднюю ночь

Красная площадь будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь

Собянин открыл участок Троицкой линии метро от БКЛ до "Коммунарки"

На станции МЦД-4 "Новогиреево" из-за сбоя с лифтом пострадали двое

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2080 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе132 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5650 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов181 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау72 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии139 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });