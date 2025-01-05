Что произошло за день: воскресенье, 5 января

Гибель журналиста в ДНР, атака украинского дрона на ЗАЭС, авария с туристическим автобусом в Карелии, а также закрытие аэропортов Великобритании

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- СКР сообщил о гибели журналиста в Донецкой народной республике. По его данным, погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Кроме того, ранения получили четверо представителей СМИ. Трагедия произошла в результате атаки дрона ВСУ на машину, в который находились журналисты.

- Более 4,8 тыс. птиц спасли на Кубани от загрязнения мазутом. Между тем, свыше 30 погибших дельфинов обнаружены в море после ЧП с танкерами в Керченском проливе. Тем временем, мазутные пятна, а также маслянистую пленку нашли на протяжении 8 км от морского порта Анапы до пляжа Витязево. В общей сложности порядка 102 тыс. тонн грунта с мазутом собрано на побережье Кубани, в Севастополе - 84,5 тонн. Впервые зафиксирован выброс мазута на территории Судака.

- Дрон ВСУ атаковал здание учебно-тренировочного центра ЗАЭС. Как отметили представители станции, обошлось без пострадавших, разрушений в результате атаки также нет.

- Туристический автобус перевернулся в Карелии. В нем находились 43 человека из Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа. Автобус направлялся в горный парк "Рускеала". В аварии пострадали 14 человек. В АТОР сообщили, что в автобусе не было организованных туристов.

- Израиль атаковал более ста целей в секторе Газа. Как сообщили в армейским командовании, "уничтожены десятки террористов ХАМАС". Представители властей Газы заявили, что жертвами ударов стали 186 человек.

- Непогода в Великобритании привела к приостановке работы несколько аэропортов. Из-за снегопада и ледяного дождя закрылись, в частности, воздушные гавани Манчестера, Ливерпуля, Бирмингема и Бристоля.

- Полиция задержала двоих подозреваемых в поджоге поездов в Лобне и Дмитрове. Возбуждено уголовное дело, его фигурантов заключили под стражу.

- Все станции метро и МЦК в Москве в ночь на Рождество будут открыты до двух часов ночи. Поезда МЦД будут следовать до 03:00. По данным дептранса столицы, 149 маршрутов наземного городского транспорта будут работать до 03:30.