Новые выходы открылись у станций метро "Кленовый бульвар" и "Яхромская" в Москве

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Новые выходы открылись у двух станций столичного метро - "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии и "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Теперь со станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии можно выйти прямо к музею-заповеднику "Коломенское", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Новый павильон продолжает концепцию дизайна станции. Его форма - это авторское прочтение силуэта дворца Алексея Михайловича, расположенного в "Коломенском".

Для маломобильных пассажиров установили лифт, а для помощи в навигации слабовидящим уложили специальную тактильную плитку, добавил мэр.

Кроме того, у станции "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии появились выход к Яхромскому проезду и дополнительный на нечетную сторону Дмитровского шоссе.

Павильон отделан металлическими салатовыми панелями - в цвет 10-й ветки метро, сообщил Собянин.