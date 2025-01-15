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В старой Москве спрос на массовые новостройки упал до пятилетнего минимума

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В старой Москве в 2024 году спрос на новостройки массового сегмента достиг минимума за последние пять лет, выяснили аналитики компании "Метриум".

"По итогам 2024 года на рынке новостроек массового сегмента было зарегистрировано 28 582 сделки ДДУ, что на 31% меньше, чем в 2023 году. (...) Это минимальный уровень спроса за пять лет", - говорится в исследовании.

Управляющий директор "Метриума" Руслан Сырцов отметил, что помимо длительного роста ключевой ставки и сворачивания льготной ипотеки, на сокращение уровня спроса повлияло снижение темпов вывода на рынок новых проектов. В 2024 году было девять стартов (во всех проектах реализуются квартиры), тогда как годом ранее 15. Также влияние оказал рост популярности бизнес-класса среди девелоперов.

По итогам прошлого года на "первичке" массового сегмента в старых границах столицы в реализации находились 97 проектов с квартирами и апартаментами. Совокупный объем предложения составил 20 339 лотов (+1,9% за месяц, -6,4% за квартал, +2,2% за год), из них 18,6 тыс. - квартиры и 1,7 тыс. - апартаменты. Средневзвешенная цена "квадрата" квартир и апартаментов на конец декабря равнялась 324 470 рублей (-2,3% за месяц, -1,6% за квартал, -0,9% за год).

Доля сделок с ипотекой за год снизилась на 25 п.п. и составила 59%. Максимальное число сделок по ДДУ зарегистрировано в ЮВАО (20%).

Кроме того, аналитики компании отметили тенденцию к росту доли предложения жилья без отделки (30,9%, +8,7 п.п. за год) и к сокращению доли предложения с чистовой отделкой (53,3%, -8,5 п.п.).

Метриум ЮВАО Москва Руслан Сырцов
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