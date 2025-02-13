Новостройки заняли рекордные 70% в объеме выданной ипотеки в декабре-январе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Доля первичного рынка в объеме выданной ипотеки находится на рекордном уровне 70% последние два месяца, подсчитали в аналитическом центре "Домклик" Сбербанка.

"Доля первичного жилья в общем объеме ипотечных выдач в декабре выросла сразу на 9 п.п., до рекордного уровня - 70%. В январе 2025 года доля сегмента продолжает оставаться на рекордно высоком уровне (около 71%)", - говорят эксперты.

Они отмечают, что объемы выдач ипотеки на первичном рынке по-прежнему тесно связаны с мерами государственной поддержки. Так, в декабре доля "Семейной ипотеки" в объеме выдач на первичном рынке составила около 74%, в январе - 79%. Доля "Арктической и Дальневосточной ипотеки" в сегменте первичного жилья также заметна: в декабре на нее пришлось около 11% объема выдач на первичном рынке, в январе - 8%.

Аналитики отмечают, что объемы выдач на рынке вторичного жилья снизились до 22-23%. Самыми активными участниками этого сегмента рынка являются регионы с относительно низким объемом строительства. В этих субъектах доля вторичного рынка в общем объеме выдач не опускается ниже 40%, несмотря на довольно жесткие рыночные условия.

В целом, согласно данным Сбера, в декабре 2024 года объем выданной ипотеки составил около 150,1 млрд рублей. По отношению к ноябрю объем выдачи кредитов сократился на 12%. Эксперты считают, что отставание прежде всего связано со снижением спроса в сегменте вторичного жилья. Объем выдач на первичном рынке при этом остался практически без изменений.