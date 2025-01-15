Дептранс предупредил москвичей о прогнозируемом в четверг снеге

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта советует москвичам в четверг, 16 января, в течение дня для поездок использовать городской транспорт из-за прогнозируемого мокрого снега.

"Завтра синоптики прогнозируют мокрый снег - для поездок в течение дня используйте метро", - говорится в сообщении, размещенном в среду в телеграм-канале департамента.

В дептрансе рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, а также быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов.