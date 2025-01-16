В Москве до конца дня возможна гололедица

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Москве в ближайшие часы и до конца суток возможна гололедица на дорогах, предупредил комплекс городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

Днем городской департамент транспорта советовал пользоваться метро из-за прогнозируемого мокрого снега.