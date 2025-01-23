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Число сделок в новостройках Москвы упало на 18% за 2024 год

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Число договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в Москве в декабре оказалось на 18,3% ниже, чем в том же месяце годом ранее, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра в четверг.

"В декабре 2024 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 15 413 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости. (...) Если сравнивать с рекордным декабрем 2023 года (18 856 ДДУ), то показатель снизился на 18,3%", - говорится в сообщении.

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При этом по сравнению с ноябрем показатель увеличился на 32% - 11,6 тыс. ДДУ.

В ведомстве уточнили, что на рынке жилой недвижимости в декабре оформили 9,9 тыс. ДДУ, это на 37,5% больше, чем в ноябре - 7,2 тыс., но на 24,1% меньше, чем в декабре 2023 года - 13 тыс. ДДУ. На рынке нежилой недвижимости в декабре зарегистрировали 5,4 тыс. договоров, что на 23% больше, чем в ноябре - 4,4 тыс., и на 5,1% меньше, чем в декабре 2023 года - 5,7 тыс.

Всего в прошлом году зарегистрировали 137 тыс. договоров, что на 17,7% меньше, чем в 2023 году - 166,4 тыс.

Росреестр Москва
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