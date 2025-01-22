Число ипотечных договоров в Москве уменьшилось на 11,3% за год

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Число ипотечных договоров при покупке жилья в Москве упало на 11,3% за 2024 год, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"С января по декабрь 2024 года управлением Росреестра по Москве зарегистрирован 120 881 договор ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Динамика к аналогичному показателю рекордного прошлого года (136 208) составила минус 11,3%", - говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра Москвы Владимир Ефимов, объем выданных ипотек в прошлом году в столице достиг 618,9 млрд рублей. Это составляет 19,3% от показателя по всей России.

В декабре в столице оформили 11,2 тыс. ипотек, что на 27,1% больше, чем в ноябре - 8,8 тыс. договоров. По словам руководителя управления Росреестра Игоря Майданова, пока рано говорить о позитивных тенденциях. Все зависит от решения Центробанка по ключевой ставке.