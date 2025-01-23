Полиция Москвы отметила сокращение числа квартирных краж в 2024 году на 30%

В МВД отметили эффективность городской системы видеонаблюдения

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Москве в 2024 году зафиксировано снижение почти на 30% числа разбойных нападений и краж из квартир, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД после расширенного заседания коллегии управления.

"Количество разбойных нападений сократилось на 27,8%, грабежей - на 21,7%, краж - на 15,9%. На 25,1% уменьшилось число краж из квартир", - сказали в ведомстве журналистам.

В 2024 году полицейским удалось раскрыть почти 18 тысяч преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий и установить 8,1 тысячи лиц их совершивших.

За год из незаконного оборота было изъято почти 1,3 тысячи кг наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, пресечено 313 оптовых каналов их поставки, выявлено и ликвидировано 19 подпольных нарколабораторий, располагавшихся на территории Московского региона.

Также в управлении подчеркнули значительную роль комплексного развития системы видеонаблюдения: "С помощью видеокамер столичными полицейскими раскрыто 9,2 тысячи преступлений, в том числе 42 убийства, 161 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 128 разбойных нападений, 394 грабежа, 4,05 тысячи краж", - резюмировали в полиции.

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на этой же коллегии, отметил снижение в десятки раз преступности в столице в общественных местах за последние годы.

"Особенно радует снижение преступности в общественных местах, потому что это прямо влияет на настроение людей и ощущение безопасности граждан в нашем городе, включая и туристов, гостей нашей столицы", - сказал он.

Особенно важным он назвал снижение в десятки раз за предыдущие годы таких видов преступлений, как грабежи, кражи, разбойные нападения, угон машин. В этом отношении столица лидирует не только среди всех городов России, но и большинства городов мира, заявил мэр.

Он назвал преступления в сфере информационных технологий одним из главных вызовов, с которыми столица столкнулась в предыдущие годы, - они уже составляют почти половину всех преступлений, совершаемых на территории Москвы.

"И конечно, очень важно продолжать разъяснять через средства массовой информации нашим гражданам о возможных преступлениях в этой сфере. Особенно это касается пожилого населения, которое доверчиво относится к разного рода мошенникам", - отметил Собянин.

Мэр добавил, что большинство преступлений в сфере информационных технологий формируется за рубежом.

По словам Собянина, в 2024 году московская полиция успешно справилась со всеми вызовами, в том числе и в новогодние праздники. Он отметил, что в прошлом году было много политических мероприятий, а также восстановился туристический поток и миллионы людей посетили столицу.

"Особенно это было заметно в новогодние и рождественские праздники, когда на центральных улицах Москвы, на Красной площади, на Манежной площади людей было столько, сколько в часы пик в московском метро. Люди вообще плечо в плечо двигались. Несмотря на это, все новогодние праздники прошли без каких-либо серьезных происшествий", - сказал он.

Мэр выразил надежду, что правопорядок в столице будет с каждым годом укрепляться, и граждане будут чувствовать себя все более безопасно.