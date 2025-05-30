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Собянин сообщил о введении нацстандарта видеонаблюдения для городских задач

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - По инициативе Москвы утвержден национальный стандарт видеонаблюдения для решения городских задач, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

"Московская система видеонаблюдения - ориентир для многих российских городов, которые хотят перенимать у нас передовой опыт решения городских задач с помощью камер. Чтобы столичные практики могли помочь другим регионам страны, по инициативе Москвы утвержден национальный стандарт видеонаблюдения для решения городских задач, который закрепляет механизм автоматической фиксации замечаний", - написал он.

Cтандарт структурировал накопленный Москвой более чем десятилетний опыт использования видеонаблюдения.

В стандарте зафиксированы единые технические требования к камерам и их размещению, устойчивости к непогоде и защищённости. Также он определяет, как необходимо собирать данные о времени и координатах выявленных замечаний, чтобы они были максимально объективными. "Это поможет в решении спорных ситуаций между городскими службами и исполнителями работ", - отметил мэр.

"Внедрение стандарта повысит эффективность мониторинга по всей стране. Но главный результат - это еще больше чистых и благоустроенных улиц, построенных по правилам зданий и дорог", - добавил Собянин.

Сергей Собянин Москва
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