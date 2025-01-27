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Рекордно теплая погода будет в Москве на этой неделе

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Температура на этой неделе в Москве будет соответствовать значениям апреля, к четвергу воздух прогреется до плюс 7 градусов; такая высокая температура приведет к тому, что в течение недели будут побиты температурные рекорды. Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Воздух в центр европейской России будет перемещаться с юга-запада и юга, то есть со Средиземного моря и из Африки. Очень теплый воздух, поэтому нужно ждать частых рекордов. Вот уже сегодня ночью был побит рекорд, который наблюдался 111 лет назад, в 1914 году, и составлял 3,1 градуса. А сейчас температура уже около 5 градусов. И вот для завтрашнего дня температура была максимальная плюс 3,1 в 1923 году. И завтра этот рекорд рухнет легко или непринужденно", - сообщил Вильфанд.

Он отметил, что в среду также ожидается превышение рекордной температуры. В целом, температура будет превышать норму на 10-12 градусов.

"Это совершенно апрельская погода, но поскольку, все-таки, давление около и чуть-чуть выше нормы, существенных осадков не ожидается. В среду местами небольшой дождь, а в четверг и пятницу переменная облачность без осадков, солнышко будет", - добавил Вильфанд.

Температура ночью до пятницы включительно будет положительной. Днем во вторник и среду плюс 4 - плюс 6, в четверг воздух прогреется до плюс 5 - плюс 7. "Понятно, что все рекорды будут биться. Такая температура больше характерна для конца первой - начала второй декады апреля", - уточнил научный руководитель Гидрометцентра России.

Москва Гидрометцентр
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