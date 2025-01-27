В европейской части России на этой неделе ожидается череда температурных рекордов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Рекордно теплая погода будет в регионах Центрального и Приволжского федеральных округов в течение рабочей недели, температура будет превышать норму на 8-12 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сейчас просто супертеплая погода, просто экстремально теплая погода, которой не бывало. И это касается всей европейской территории, потому что аномалии на 8-12 градусов. Это касается и Поволжья, там тоже температура выше нормы", - сказал он.

По его словам, в течение этой рабочей недели "рекордные значения будут часто наблюдаться в Центральном федеральном округе, в Приволжском федеральном округе - на европейской территории России".

"Рекорды будут щелкаться (как орехи), очень часто обновляться", - добавил он.

Также очень высокая температура будет наблюдаться в регионах Дальнего Востока - в Якутии, в Хабаровском крае и на севере Амурской области. Температура там будет превышать норму на 8-10 градусов, "и это означает, что морозы всего-навсего минус 15 - минус 20 градусов".

Напротив, холодная погода будет на Чукотке, "там нормальные 40-43-градусные морозы", отметил Вильфанд.