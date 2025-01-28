Комиссия Мосгордумы поддержала увеличение штрафа для юрлиц за нечищеные крыши

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала увеличение штрафов для юридических лиц за непринятие мер по очистке крыш нежилых зданий от снега и льда.

"Мы предлагаем увеличить штрафные санкции только для юридических лиц и установить их от 200 до 500 тысяч рублей. Потому что, к сожалению, больше всего нарушений связано именно с деятельностью юридических лиц, тем более что физические лица не так часто являются собственниками нежилых зданий и сооружений, в основном это юридические лица", - отметил председатель комиссии Степан Орлов.

Обсуждаемый законопроект вносит изменения в статью 8.12 Кодекса Москвы об административных правонарушениях. Комиссия будет рекомендовать Мосгордуме принять его в первом чтении.

Орлов несколько раз подчеркнул, что речь идет исключительно о нежилых зданиях.

"То есть это не относится к многоквартирным домам, и мы говорим только о штрафах для юридических лиц. И для физических лиц, и для должностных лиц мы оставляем те же штрафные санкции, которые и были", - пояснил он.

По действующим нормам штраф за неприятие мер по очистке крыш от снега и льда для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 200 тысяч рублей.