В Москве с 14 февраля вырастут штрафы за неочищенные крыши нежилых зданий

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Москве с 14 февраля вырастет размер штрафов для юридических лиц за неочищенные от снега и льда кровли нежилых зданий, сообщили в пресс-службе Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) города.

С этой даты вступают в силу изменения в Кодексе города об административных правонарушениях. До того дня штраф для юридических лиц за неочищенные от снега и льда крыши варьировался от 50 до 200 тысяч рублей. Новые штрафы за непринятие мер по очистке крыш составляют от 200 до 500 тысяч рублей.

"Мы проанализировали количество нарушений за 2024 год, связанных с непринятием мер по очистке крыш от снега и удалению наростов льда на карнизах, крышах, водостоках, и выявили небывалый рост. По сравнению с 2023 годом количество таких нарушений выросло на 341%. Данная статистика говорит о том, что существующие меры для юридических лиц являлись неэффективными", - объяснили в ОАТИ повышение штрафов.

Для комплексного решения проблемы увеличиваются также и муниципальные тарифы на очистку кровель от снега и наледи, отметили в ведомстве.