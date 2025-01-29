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В новостройках Москвы число сделок с эскроу в 2024 году достигло рекорда

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Москве в 2024 году число сделок в новостройках с эскроу-счетами достигло рекордных 98%, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"(...) По итогам 12 месяцев 2024 года доля сделок в новостройках с применением механизма проектного финансирования практически достигла 98%. По сравнению с рекордным 2023 годом, когда этот показатель составлял 93%, за год доля стала на 5 п. п. выше", - рассказал руководитель управления Игорь Майданов.

В декабре оформили 15,1 тысячи сделок, это на 36% больше среднего ежемесячного результата 2024 года. Всего за год оформили 133,7 тысячи договоров долевого участия с эскроу-счетами, что на 13,6% меньше, чем в 2023 году. Годом ранее число таких сделок достигло 154,7 тысячи.

Игорь Майданов Росреестр Москва
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