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Рекордное для февраля число ипотечных договоров оформили в Москве

Рекордное для февраля число ипотечных договоров оформили в Москве
Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Ипотечный рынок Москвы установил новый для февраля рекорд месяца, оформлено более 11 тыс. договоров, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра в среду.

"Итог февраля текущего года стал максимальным для данного месяца за все время ведения московской статистики. В столице за второй месяц впервые оформлено свыше 11 тысяч ипотечных договоров: по сравнению с февралем прошлого года число кредитных сделок увеличилось на 14%, а к аналогичному месяцу 2023 года рост составил 13%", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Игоря Майданова.

Как уточнили в Росреестре, февральский результат превысил январский на 44,3% (7 653). В общей сложности в январе-феврале 2025 года в Москве зарегистрировали 18 697 договоров ипотечного жилищного кредитования. Это на 6,6% и 11% больше, чем в аналогичные периоды прошлого и позапрошлого годов.

"Москва остается лидером среди российских регионов по объемам жилищных кредитов с господдержкой. В рамках "Семейной ипотеки" в столице в январе - феврале 2025 года выдано 65,8 млрд рублей - это 26,3% от общероссийского уровня в рамках данной программы и 25,6 процента от всех льготных ипотечных займов по стране. Всего в городе с начала действия программ выдано таких кредитов более чем на 2,8 трлн рублей", - в свою очередь добавил заммэра столицы Владимир Ефимов.

Владимир Ефимов Москва Росреестр Игорь Майданов
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