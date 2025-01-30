В Москве дефицит предложения офисов усилится в ближайшие несколько лет

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Москве дефицит предложения офисов в ближайшие несколько лет будет усиливаться, несмотря на строительную активность, спрогнозировали в компании Nikoliers.

"Несмотря на удовлетворительную строительную активность, на офисном рынке столичной недвижимости наблюдается повышенный спрос со стороны российского бизнеса и госструктур, поэтому дефицит предложения в ближайшие три года будет усиливаться, что может привести к планомерному снижению уровня вакансии: до 3,9% к 2027 году", - рассказала директор по аренде департамента офисной недвижимости Nikoliers Виктория Гусева.

Также в компании отметили тренд на покупку офисов, вместо аренды. В прошлом году объем сделок покупки почти оказался таким же, как объем сделок аренды.

Как прогнозируют в Nikoliers, в структуре спроса в 2025 году будут лидировать государственные и окологосударственные организации.

Эксперты добавили, что в 2024 году уровень вакансии составил 5,5%, что стало рекордом за последние 16 лет.

