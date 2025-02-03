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Эксперты Nikoliers ждут дальнейшего роста гостиничного рынка в Москве

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Ключевые индикаторы рынка гостиничной недвижимости Москвы будут расти в ближайшие годы, прогнозируют в Nikoliers.

"Рост спроса на гостиничные услуги усиливается, в первую очередь, за счет активно растущего внутреннего туризма. При этом также наблюдается рост въездного турпотока, фокус отельеров направлен на туристов из Азии и стран Персидского залива. Сохраняется государственная поддержка отрасли: на развитие туризма в России в 2025 году в проекте бюджета предусмотрено около 200 млрд рублей. Все эти факторы в совокупности являются драйверами развития гостиничной отрасли столицы, поэтому в ближайшие несколько лет мы ожидаем дальнейшего увеличения ключевых индикаторов рынка", - говорит руководитель группы стратегического консалтинга в Москве Олег Германенко.

В компании отметили, что средняя доходность гостиничного номера (RevPAR) в 2024 год2 составила 7 243 рубля/сутки, что на 40,8% выше результата 2023 года и в два раза больше значения 2022 года. Показатель средней стоимости номера вырос на 35,3% в течение 2024 года и почти на 60% по сравнению с 2022 годом. Среднегодовая загрузка столичных гостиниц увеличилась на 4,2 п.п. по сравнению с 2023 годом.

Показатель средней стоимости номера за текущий период составил 9 613 рубля./сутки. В среднем прирост к прошлому году не сильно варьировался в зависимости от звездности и находился в промежутке от 31% до 43%. Стоит отметить, что рост ADR оказался выше значения инфляции по данным Росстата (9,5% за 2024 год) и обусловлен повышенной загрузкой.

Среднегодовая загрузка столичных гостиниц составила 76,3%, что на 4,2 п.п. выше результата 2023 года.

Росстат Nikoliers Олег Германенко Москва
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