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Фестиваль науки пройдет 8 февраля в Московском дворце пионеров

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Фестиваль науки состоится в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах 8 февраля, жители и гости столицы могут принять участие в интерактивных шоу и опытах, узнать о научных достижениях города, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Мы хотим помочь юным москвичам найти себя в науке, поэтому регулярно организуем фестивали, конференции и другие образовательные мероприятия. 8 февраля Московский дворец пионеров на Воробьевых горах станет центральной площадкой для таких встреч", - сказала Ракова журналистам в пятницу.

Она уточнила, что на фестивале пройдут лекции о физике и космосе, научные бои, покажут опыты. Для детей запланированы занятия в научных кружках и выездные школы, а для педагогов - мастер-классы и хакатоны по инновационным методам обучения.

"Главное, что школьники смогут сделать шаг к построению карьеры в науке и познакомиться с учеными", - отметила Ракова.


Москва
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