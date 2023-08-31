Собянин открыл Дворец пионеров на Воробьевых горах после реставрации

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг о завершении реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах.

"Поздравляю вас со вторым рождением легендарного Дворца пионеров на Воробьевых горах. Мы все бывшие пионеры, здесь сотни тысяч людей прошли через Дворец, и, конечно, для них это часть жизни, часть молодости, часть судьбы. Для многих это было отправной точкой: куда им дальше двигаться? Какой профессии обучится? Наверное, в судьбе многих Дворец пионеров сыграл положительную историю", - сказал Собянин.

Мэр также отметил, что был восстановлен исторический облик фасадов, в том числе мозаичных и других панно, как снаружи здания, так и в интерьерах.

Также мэр отметил, что "с учетом новых возможностей, новых технологий, нового облика, конкуренции и желающих обучаться (во Дворце пионеров) будет ещё больше".

Как пояснила директор ГБПОУ "Воробьёвы горы" Елена Мельвиль, запись в кружки уже открыта. Занятия в учреждении начнутся с 1 октября. "У нас здесь будет заниматься порядка 14 тысячи детей. Но каждый ребенок выбирает не один кружок, а два или три. И если говорить в целом, это порядка 46 тысяч услуг здесь будет оказано", - сказала она.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы отмечается, что исторический ансамбль Дворца пионеров образуют семь корпусов. Комплексная реставрация этих зданий не проводилась ни разу в течение 60 лет интенсивной эксплуатации. Только несколько лет назад были отремонтированы корпуса 4 и 5.

В 2022 году Собянин принял решение о проведении комплексной реставрации исторических зданий и благоустройства территории Дворца пионеров на Воробьёвых горах.

Проект включал работы по сохранению и реставрации остальных зданий - корпусов 1, 2, 3, 6 и 7, в том числе знаковых для Дворца помещений: планетария, обсерватории, большого концертного, выставочного и большого гостиного залов, театрального блока и других. Работы по реставрации и приспособлению пяти корпусов проходили в период с января по конец августа 2023 года.

Отмечается, что во Дворце пионеров будут современные лаборатории и мастерские, оснащённые высокотехнологичным оборудованием, а также необходимые условия для инклюзивного обучения, включая лифты, пандусы и тактильные указатели.

Благодаря выполненным работам планируется охватить новые направления дополнительного образования, среди которых искусственный интеллект и криптография, геоинформатика и дистанционное зондирование земли, графический и motion-дизайн, инфографика, космическая метеорология и прогноз погоды, конструирование космических аппаратов, транспортных средств и систем, в том числе беспилотных, прототипирование центра управления полётами пилотируемых орбитальных комплексов, генетика и микробиология.