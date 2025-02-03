Взрыв произошел в жилом комплексе на севере Москвы, есть пострадавшие

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в подъезде жилого комплекса на севере Москвы, есть пострадавшие.

Речь идет о происшествии в холле первого этажа элитного жилого комплекса на Авиационной улице. По предварительным данным, пострадали люди, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Другой собеседник "Интерфакса" сообщил, что пострадали от трех до пяти человек. По его словам, скорее всего, в подъезде дома взорвалась граната.



