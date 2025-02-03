Человек погиб в результате взрыва в жилом комплексе на северо-западе Москвы

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Один человек погиб при взрыве в элитном жилом комплексе на северо-западе Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в экстренных службах.

По предварительным данным, погиб мужчина. Его тело находится под завалами рухнувшей отделки холла, сказали в экстренных службах.

Еще четыре человека, также по предварительной информации, пострадали.

В прокуратуре Москвы журналистам сообщили, что ведомство "контролирует установление обстоятельств инцидента в ЖК на ул. Авиационная".

На месте происшествия находится прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.

"Расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре", - сказали в ведомстве, не сообщив, по какой статье заведено дело.

В столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР) заявили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, не уточнив квалификацию события.

"Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ГСУ.

В ведомстве добавили, что на место происшествия выехал руководитель главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов.



