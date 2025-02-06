Более 560 старых домов снесли с начала программы реновации в Москве

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Свыше 560 ранее расселенных домов демонтировали с начала реализации программы реновации в Москве, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики (ДГП) столицы.

"По программе реновации расселение затронуло уже более 1,2 тыс. домов, из них 562 расселенных здания город демонтировал. Больше всего снесенных зданий на юго-востоке столицы - 89. В Западном административном округе демонтировали 70 домов, в Восточном - 65", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Владислава Овчинского.

В ДГП напомнили, что на месте снесенных многоквартирных домов в городе строят новые жилые комплексы для переселенцев.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к переезду по программе приступили более 200 тыс. жителей города.