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Более 560 старых домов снесли с начала программы реновации в Москве

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Свыше 560 ранее расселенных домов демонтировали с начала реализации программы реновации в Москве, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики (ДГП) столицы.

МоскваПрограмма реновации в Москве после 2032 г. включит 9- и 12-этажные домаПрограмма реновации в Москве после 2032 г. включит 9- и 12-этажные домаЧитать подробнее

"По программе реновации расселение затронуло уже более 1,2 тыс. домов, из них 562 расселенных здания город демонтировал. Больше всего снесенных зданий на юго-востоке столицы - 89. В Западном административном округе демонтировали 70 домов, в Восточном - 65", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Владислава Овчинского.

В ДГП напомнили, что на месте снесенных многоквартирных домов в городе строят новые жилые комплексы для переселенцев.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к переезду по программе приступили более 200 тыс. жителей города.

Москва
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