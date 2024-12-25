Программа реновации в Москве после 2032 г. включит 9- и 12-этажные дома

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В действующую программу реновации жилья после 2032 года включат 9-ти и 12-ти этажные дома 1960-1970 годов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Действующая программа реновации ветхого и морально устаревшего жилья будет выполнена в 2032 году. Но это не означает что будут решены все вопросы стареющего фонда. Скорее, наоборот, перед нами встанут еще более сложные задачи - подходят к концу сроки технической эксплуатации 9-ти и 12-ти этажных домов 60-70 годов брежневского периода, которые по своему качеству порой еще хуже пятиэтажек, которые мы сегодня сносим", - сказал Собянин в ходе отчета в Мосгордуме в среду.

По его словам, программа капитального ремонта продлевает технический срок жизни домов, но не в состоянии радикально решить проблему. "Превращение реновации в постоянно действующую программу позволит обеспечить качественным жильем сотни тысяч москвичей, при этом мнение жителей будет здесь главным", - отметил мэр.