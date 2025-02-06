Площадь квартир в московских новостройках уменьшилась в 2024 году на 9-14%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Площадь квартир в новостройках Москвы с начала 2024 года уменьшилась на 9-14%, выяснили аналитики компании "Домклик" Сбербанка.

"За последний год площадь квартир в новостройках понизилась во всех сегментах за исключением жилых комплексов премиум-класса", - говорится в исследовании по Москве.

Так, в бизнес-классе квартиры уменьшились на 14%, до 50 кв.м, в комфорт-классе - на 12%, до 43 кв.м, а в эконом-классе - на 9%, до 38 кв.м. Кроме того, уменьшилась и разница между квартирами в сегментах "комфорт" и "бизнес" - с 8 до 6 кв.м. Только в премиальном сегменте площадь квартир увеличилась на 1%, до 74 кв.м.

Примерно 58% квартир в новостройках продаются без отделки, уточнили аналитики компании. Это на 12% меньше, чем год назад. Рост числа квартир с отделкой связывают с желанием застройщиков привлечь покупателей перспективой экономии на ремонте.

Исследование выполнено с использованием объявлений на витрине "Домлик" о продаже квартир в новостройках Москвы. Эксперты анализировали только те объявления, в которых был указан сегмент жилья. Всего было исследовано более 110 тыс. объявлений.