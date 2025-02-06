Поиск

Площадь квартир в московских новостройках уменьшилась в 2024 году на 9-14%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Площадь квартир в новостройках Москвы с начала 2024 года уменьшилась на 9-14%, выяснили аналитики компании "Домклик" Сбербанка.

"За последний год площадь квартир в новостройках понизилась во всех сегментах за исключением жилых комплексов премиум-класса", - говорится в исследовании по Москве.

Так, в бизнес-классе квартиры уменьшились на 14%, до 50 кв.м, в комфорт-классе - на 12%, до 43 кв.м, а в эконом-классе - на 9%, до 38 кв.м. Кроме того, уменьшилась и разница между квартирами в сегментах "комфорт" и "бизнес" - с 8 до 6 кв.м. Только в премиальном сегменте площадь квартир увеличилась на 1%, до 74 кв.м.

Примерно 58% квартир в новостройках продаются без отделки, уточнили аналитики компании. Это на 12% меньше, чем год назад. Рост числа квартир с отделкой связывают с желанием застройщиков привлечь покупателей перспективой экономии на ремонте.

Исследование выполнено с использованием объявлений на витрине "Домлик" о продаже квартир в новостройках Москвы. Эксперты анализировали только те объявления, в которых был указан сегмент жилья. Всего было исследовано более 110 тыс. объявлений.

Домклик Сбербанк Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ведомости" сообщили о выкупе Т-Банком здания Центрального телеграфа в Москве

"Ведомости" сообщили о выкупе Т-Банком здания Центрального телеграфа в Москве

Вильфанд пообещал москвичам много солнца на этой неделе

Вильфанд пообещал москвичам много солнца на этой неделе

В правоохранительных органах считают, что взрыв в ЖК "Алые паруса" совершил смертник

В правоохранительных органах считают, что взрыв в ЖК "Алые паруса" совершил смертник

В Москве в субботу прогнозируют рекордно высокое давление

В Москве в субботу прогнозируют рекордно высокое давление

Музей славянской письменности опроверг сообщения о возгорании

При взрыве в Москве тяжело ранен основатель батальона в Донбассе Армен Саркисян

При взрыве в Москве тяжело ранен основатель батальона в Донбассе Армен Саркисян

Человек погиб в результате взрыва в жилом комплексе на северо-западе Москвы

Взрыв произошел в жилом комплексе на севере Москвы, есть пострадавшие

Мягкая зима вернется в Москву на следующей неделе

Мягкая зима вернется в Москву на следующей неделе

Площадь пожара на северо-западе Москвы увеличилась до 2 тыс. кв. м

Площадь пожара на северо-западе Москвы увеличилась до 2 тыс. кв. м
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5812 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне34 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2158 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе329 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии162 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });