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Трех миллионов рублей хватит на покупку новостройки в семи городах

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Аналитики сервиса "Домклик" определили города с населением более 100 тысяч человек, где на покупку однокомнатной квартиры в новостройке достаточно 3 млн рублей.

Авторы исследования изучили объявления о продаже квартир на первичном рынке городов с населением более 100 тысяч человек и рассчитали стоимость квадратного метра первичного жилья в этих городах. Затем в отобранных городах аналитики умножили стоимость квадратного метра на 35 кв.м (типовую площадь однокомнатной квартиры в новостройке) и выделили города со стоимостью такого жилья в пределах 3 млн рублей.

Лидером стал Магнитогорск, где квартиру на первичном рынке можно приобрести за 2,3 млн рублей. В Магнитогорске отмечена самая невысокая стоимость кв. м жилья в новостройке - 67 тысяч рублей. Также в топ-3 вошли Черкесск и Копейск - там квартира в новостройке обойдется в 2,6 млн рублей.

Немногим дороже квартиры на первичном рынке продаются в Шахтах (Ростовская область) и Нижнем Тагиле (Свердловская область) - по 2,7 млн рублей. За 2,8 млн возможно купить квартиру в новостройках Пскова, а за 3 млн в Балаково - крупном промышленном городе в Саратовской области.

Еще в восьми городах квартиры в новостройках продаются в пределах 3,1-3,5 млн рублей. Это Ангарск Иркутской области и Элиста в Республике Калмыкия, Вологда, Орел и Волжский (Волгоградской области), а также Ставрополь, Ковров (Владимирская область) и Смоленск.

В целом, по данным "Домклика", в феврале 2025 года средняя стоимость квадратного метра квартиры на первичном рынке составляет около 193 тысяч рублей. Типовая квартира площадью 35 кв.м в новостройке в среднем по России обойдется в 6,7 млн рублей.

Домклик Магнитогорск
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