В мэрии Москвы китайский язык назвали вторым по популярности у школьников

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Москве работают больше 600 кружков китайского языка для школьников, он стал вторым по популярности иностранным языком среди учащихся школ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Департамента образования и науки.

"Сегодня московским школьникам доступны кружки, в которых можно заниматься более чем 20 иностранными языками - от английского, китайского и немецкого до хинди, иврита и суахили. На занятиях дети готовятся к международным экзаменам и принимают участие в межкультурных проектах. Регулярно открываются новые и расширяются уже существующие языковые программы", - говорится в сообщении.

Около 8 тысяч москвичей изучают китайский язык в рамках основных образовательных программ более чем в 70 школах, еще свыше 600 кружков по китайскому, где учится более 6 тысяч детей, открыто в школах и центрах дополнительного образования. Среди иностранных языков он занимает второе место по популярности после английского, отметили в пресс-службе.

На занятиях в кружках и секциях китайского языка отдельное внимание уделяется культуре и традициям Китая.

Изучать китайский язык можно также в библиотеке "Московской электронной школы", там доступно более 300 сценариев уроков, свыше 360 приложений, 200 интерактивных тестов и видеоуроки.