Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей с 18 февраля по 14 апреля

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Допуск посетителей в мавзолей Ленина на Красной площади и к некрополю у Кремлевской стены в Москве не будет осуществляться с 18 февраля по 14 апреля в связи с проведением профилактических работ, информирует Федеральная служба охраны.

Об этом говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Плановая профилактика в усыпальнице вождя Октябрьской революции проводится, как правило, раз в два года и длится около полутора месяцев. В последний раз такие профилактические работы имели место в 2023 году.

Характер работ не уточняется, однако известно, что в 2017 году они были связаны, в частности, с обеспечением сохранности забальзамированного тела Ленина. С ним работают специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений. Параллельно в мавзолее проводится тестирование установленной там аппаратуры.

Обычно мавзолей Ленина открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.